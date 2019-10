Relevo condena a Algodoneros a su quinta derrota

Guasave, Sinaloa.- En un duelo de mucho picheo, sobre todo el abridor de ambos equipos, terminó yéndose por la borda tras un relevo titubeante de Algodoneros de Guasave y así terminar cediendo el primer cotejo de la serie y de paso sufrir su tercer revés al hilo ante Cañeros de Los Mochis, luego de caer anoche por pizarra de 2-0.

Este día buscarán los locales igualar la contienda cuando se vean las caras a partir de las 18:00 horas en el estadio Francisco Carranza Limón con el duelo monticular entre Juan Delgadillo y Rafael Ordaz.

Carreras

El receptor Lorenzo Quintana produjo la primera carrera del encuentro para los visitantes al conectar tremendo batazo por arriba de las paradas cortas para que desde segunda anotara el cubano Josuán Hernández en la apertura del séptimo rollo ante un mal relevo del canadiense Bryan Saucedo, quien a la postre sufrió el revés.

Todavía vino Jesús Arredondo a pegar otro incogible, ya ante los envíos del debutante Mauricio Lara y así Leandro Castro cruzó el plato en ese mismo inning para dejar las cifras definitivas de 2-0.

Pícheres

Luke Heimlich fue el lanzador de la victoria al tirar seis rollos en los que aceptó tres hits, recetó cuatro ponches, dio cinco bases y golpeó a uno, viniendo en su auxilio Juan Carlos López, Fabián Cota, Irving Machuca y Juan Gámez, obteniendo este último el salvamento.

Teddy Stankiewicz tuvo una salida magistral por los blanquiazules tras dejar a nueve enemigos con la carabina al hombro en los seis innings que se sostuvo, además de solo permitir un hit; sin embargo, no tuvo veredicto, pues los relevos desentonaron con su actuación.

Bryan Saucedo solo sacó un tercio de entrada tras ser atacado con dos imparables, regaló un pasaporte y le anotaron dos carreras para ser el descalabrado, siendo apoyado por Mauricio Lara e Isaac Jiménez.

Cabe también recalcar que la ofensiva no carburó y no supo aprovechar los cinco pasaportes que les entregó Luke Heimlich. Es por ello que todos los días Rigoberto Beltrán le da sacudidas a su line yo, pero las cosas no le han salido; así que no suena nada descabellado que pronto veamos nuevas caras en el equipo, sobre todo en el renglón de importados, pues ya no pueden seguir regalando partidos en una liga tan corta.