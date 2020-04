Renato Ibarra habló sobre el problema de violencia del que fue acusado

CDMX.- El todavía jugador de las Águilas del América, Renato Ibarra ha dado la cara ante los medios y ha explicado que le ha sido difícil verse en esa situación pues sigue manteniendo que jamás tocó a su expareja Lucely Chalá.

En una entrevista con ESPN el volante ofensivo dijo que ha estado pendiente inevitablemente de los comentarios que se hacen de su persona y que le parece injusto pues aun asegura que jamás violentó a su expareja.

He visto publicaciones que me han dado duro y de periodistas grandes, pero así es esto y me toca aguantar todo. Además, injustamente porque no hubo agresión a mi ex pareja”.