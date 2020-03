Renato Ibarra recibe prisión preventiva y 6 días para presentar pruebas

Ciudad de México.- Luego de que se llevó a cabo la primera audiencia en el Reclusorio Norte sobre el caso de Renato Ibarra su abogada Paola Taracena habló para los medios para dar algunos nuevos detalles sobre el caso.

La primera y más importante es que el jugador ha recibido prisión preventiva luego de que por el momento no se han presentado pruebas que los deslinden del caso por lo que su equipo defensor solicitó 6 días más para su revisión.

"Estamos al tenor de lo que nos diga el juez de control, de momento por la calificación que tiene el asunto se va a dar una prisión preventiva oficiosa, sin embargo buscaremos ampliar más el termino" , además comenta Taracena "Tenemos ampliado el termino y en aproximadamente en unos 6 días tenemos nuevamente fecha de audiencia"

También se le cuestionó si el tema de que habrían llegado a un acuerdo se mantenía, pero decidió reservarse sus comentarios argumentando que no está autorizada para hablar del tema pero lo que si dijo es que las partes no mantiene conflictos entre ellas, "No están ellos en malos términos".

Los cargos que enfrenta Renato Ibarra son por 'violencia familiar' y 'tentativa de feminicido', luego de esta audiencia se mencionó que se solicitó una nueva pero en caso no llegar a un acuerdo sería programada dentro de 3 meses lo que ayudaría al jugador para lograr un acuerdo o mandarlo proceso.

Por ahora la defensa del jugador tiene 144 horas para presentar las pruebas contundentes de que Ibarra no es culpable.