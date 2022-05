Renato Paiva DT portugués indicó que es atractiva la oferta del Club León para que lo dirija

León, Guanajuato.- El Club León podría tener ya a un nuevo Director Técnico (DT), el nombre apunta a Renato Paiva quien es DT de Independiente del Valle, club de soccer de la serie A de Ecuador, en caso de que la oferta que el equipo de los panzas verdes le hiciera al portugués, él estaría tomando la decisión de dirigir al club tras la renuncia del ex director técnico Ariel Holan.

El portugués declaró en entrevista para el medio “El Canal del Futbol” que existe una oferta atractiva:

“Hay una oferta de León, yo tengo contrato, los clubes tendrán que encontrar un acuerdo, la propuesta es buena para mí en cuestiones deportivas porque es un enorme campeonato, financieras también”, agregando “es un contrato bueno para mí y mi familia”, expresó Renato Paiva DT de Independiente del Valle.

Sin embargo, Renato Paiva, no ha dicho que necesariamente sea un hecho el que se mude a México y dirija al Club León, indicó que primero debe haber una oferta que sea un acuerdo mutuo para salir de Independiente y viajar a León, Guanajuato, pues de acuerdo a sus años de trayectoria debe sopesar la idea y analizar que si le convenga dirigir a los esmeraldas de manera que dirigir al Club León, le traiga nuevos retos deportivos y económicos.

“Que un club me venga a buscar no quiere decir que yo me quiera ir. Hay la propuesta y yo he dicho de forma muy clara que solo saldría con total acuerdo de los clubes, si no hay acuerdo no salgo porque independiente me merece todo el respeto”, comentó en entrevista Renato Paiva.

Ante la interrogante de si es mejor la oferta que el Club León ofrece a la que actualmente tiene con Independiente del Valle, Renato Paiva contestó:

“Si el proyecto deportivo es muy bueno como el de León, muy parecido al de Independiente del Valle, y en cuestiones financieras también, donde Independiente creo no puede llegar, obvio como he dicho, estoy en la edad de pensar más con la cabeza que con el corazón”, mencionó Renato Paiva.

La experiencia que tiene el portugués Renato Paiva sería buena para el Club León, sin embargo, como mencionó habría que generarse un buen acuerdo, porque de momento su tiempo, energía y fe están puestas en Independiente del Valle.