Repcell-RR, campeón del Álamos 1

La escuadra de Repcell-RR se alzó con el campeonato en la primera edición del Torneo de Futbol Uruguayo de la Colonia Álamos 1. Los celulares vencieron en penales a los dueños del terreno en una intensa y emocionante final. Pese a los intentos de ambas escuadras, el gol nunca llegó, por lo que el título se tuvo que definir desde los 11 pasos, donde los de la Burócrata se impusieron 3 por 2.

Los finalistas

Por los campeones jugaron; Michel Borboa, Osmar Armenta, Manuel Armenta, Eduardo Armenta, Iván Armenta, Gael Armenta, Ronaldo Borboa, Óscar Verduzco, Rodolfo Mexía, Isaac Félix, César Monsalvo, Juan Nuñez, Carlos Fierro, Edson Romero, Iraam Félix y Felipe Arce. Los subcampeones alinearon a; Jorge Zavala, Fernando Camacho, Javier Arredondo, Roberto Arredondo, Vicente Figueroa, Jesús Armenta, David Montoya, Roberto Calvario, Ángel Rosas, César Arredondo, Jesús Duarte, Armando Germán, Dario Soledad, Pablo García, Daniel García y Aldo Castillo.

Las declaraciones

Rodolfo Mexía, arquero de los campeones fue clave al tapar un penal, por lo que se llevó la nominación de Jugador Más Valioso.

El guardameta se dijo contento con el logro, sobre todo tomando en cuenta la calidad del rival al que enfrentaron.

“Contento, ser campeón en este primer torneo no fue nada fácil, un equipo muy difícil adentro del campo, muy rápidos, sabían jugar futbol, nosotros también, fue un partido muy reñido, salimos cero a cero, gracias a Dios en los penales se nos dio, me tocó atajar un penal y contento de este gra triunfo”.

Mexía destacó el hecho de vencer a sus rivales en su propia cancha, situación que no les afectó y por el contrario, les hizo demostrar su calidad.

“Sabíamos a lo que veníamos, estamos en su cancha, nos metimos a la cueva del lobo y queríamos salir campeones, sabíamos lo que teníamos, tenemos futbol y eso fue lo que nos sacó adelante”.

El jugador más valioso asegura que la clave en el torneo fue la unión que los caracteriza, ya que tienen barios años jugando colectivamente.

“La unión, más que un equipo somos una familia todos, nos conocemos de toda la vida, venimos jugando todos los torneos juntos y ahí están los resultados”