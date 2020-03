Reportero de TV Azteca con base en España es diagnosticado con coronavirus

Madrid.- El reportero de TV Azteca, Carlos Hernández con base en Madrid, España ha informado que se contagió con coronavirus pero que mantiene de forma rigurosa el tratamiento para que en poco tiempo puede seguir disfrutando de su trabajo.

Una nueva victima del coronavirus se presentó este día cuando el reportero Carlos Hernández, quien labora para TV Azteca pero que reside en Madrid confesó mediante su cuenta de Twitter que dio positivo en el test de Covid-19.

"Amigos twitteros, desafortunadamente tengo #COVID19. Había tenido una señal hace un par de días y parecía que no era nada, me sentí peor y decidí hacerme la prueba. Por fortuna he sido apoyado por la familia y doctores que me han dado mensajes alentadores..."

Hernández quien también trabaja para ADN40 comenta que ya se encuentra en proceso de recuperación y siguiendo el tratamiento para poder volver lo antes posible a desempeñar su trabajo.

Hay que seguir un tratamiento muy específico, el cual estoy siguiendo con mucho ánimo y con total responsabilidad para estar de vuelta pronto haciendo lo que más me gusta que es hablar de deportes. La publicación no es con otros fines más que diciendo que no es ninguna broma..."

#YoMeQuedoEnCasa



Para finalizar el mensaje de Carlos Hernández pide a los ciudadanos a no tomar el coronavirus a la ligera, que es necesario se sigan las indicaciones impartidas por el sector salud.

Actualmente en España el número de personas contagiadas ya ha superado los 64 mil, con un total de 4,858 fallecimientos desde que inició el brote de coronavirus. Al día España realiza entre 15 mil y 20 mil pruebas para detectar nuevos casos de contagios.