República Dominicana hacen llamado a la afición mexicana para evitar el grito homofóbico

Guadalajara.- Ya hasta de otros países intervienen con la afición mexicana para que el grito homofóbico deje de hacerse en los estadios. El portero de República Dominicana Johan Guzmán habló y dijo que ya no es un juego y que el seguir haciéndolo podría traer sanciones fuertes a todo un país y recomendó que disfruten y lo eviten.

El portero caribeño habló para ESPN luego de que fueron uno de los primeros equipos eliminados del Preolímpico y goleado por México, se le preguntó acerca de lo sucedido con el grito y aunque admitió que para él no influyó en nada si deben tomar conciencia por que el único que se daña es el aficionado y el futbol mexicano con posibles sanciones.

"Es lamentable que ocurra, no obstante, eso no influyó en mí, yo seguí haciendo mi trabajo. Estaba muy concentrado en el encuentro. No le presté atención y no quería perder mi enfoque", comentó

Como él también el auxiliar del entrenador, Jonathan Himelfard habló y se dijo en contra del gripo y no tanto por alfo que les llegue a afectar a los rivales pues entienden que es algo que viene de las gradas pero los que si deberían preocupar son los aficionados que solo están atrayendo la atención de la FIFA y un castigo ejemplar.

México vs República Dominicana fue el juego donde volvió el grito a las gradas | Foto: Jam Media

"Esta afición mexicana tiene que entender que ya no es un juego, que no es yo puedo hacer lo que quiera, tienen que reaccionar, entender y comprender que ese grito solo puede traer cosas malas".

Ambos lamentan que luego de más de un año con los estadios cerrados tuvieran la oportunidad de volver y que su primera acción se convirtiera en una llamada de atención de la FIFA que sigue en revisión de la situación y que podría hasta vetar el estadio en caso de que así lo considera en caso de que se llegue a una final o que talvez México pueda quedar fuera de los Juegos Olímpicos.

FIFA hasta el momento no ha dado un castigo a la Federación Mexicana de Futbol, y posiblemente en los siguientes días se haga y tendría que ver con una multa. Este sábado el equipo mexicano salta a la cancha del Estadio Jalisco para buscar su boleto a la final y a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y lo único que tiene que hacer es evitar el grito y ganar el partido.