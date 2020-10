Revela Julio César Chávez Jr. cuando ya puede ir a pelear a Estados Unidos

El excampeón mundial de peso mediano del CMB, Julio César Chávez Jr. dijo que sigue imposibilitado para pelear en Las Vegas, debido a una suspensión que le mantiene la Comisión Atlética de Nevada, peso eso no le impide pelear en otra ciudad de Estados Unidos.

Chávez Carrasco señaló que hasta el próximo año tiene intenciones de regresar a pelear al vecino país.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabe recordar que el pugilista de Culiacán fue suspendido de manera indefinida por la Comisión Atlética de Nevada, al negarse someterse a una prueba antidopaje en octubre de 2019, lo que en su momento calificó de injusto ese castigo, cuando se alistaba para enfrentar a Daniel Jacobs en Las Vegas.

Después de tener algunas audiencias, la pelea cambió de sede, de Las Vegas a Phoenix, Arizona, donde el sinaloense fue derrotado por Jacobs, luego de no salir al sexto round debido a una lesión en la nariz.

"La Comisión de Nevada dijo que yo no me hice un antidoping, llevo a alguien sin licencia, me dijo que me hiciera el antidoping, yo no sabía quien era, le dije 'si tu me enseñas un contrato de la pelea contra (Daniel) Jacobs, ¿porqué me vas a hacer?, yo lo hago, porque no puedo ponerte el brazo a quien sea, para que me saque sangre, después se dijo que yo no me quise hacer el antidoping", recordó el "Junior".

Agregó que: "A los días firmé un acuerdo, en una semana me hice el primero, cada semana me hicieron cinco o seis antidoping seguidos, en todos fuí negativo, pero como te digo, no se qué lo que quieren, tal vez quieren una pensión económica".

A Chávez Carrasco no le parece justa esa suspensión, pero para el próximo ya puede ir a pelear a Estados Unidos, ya sea en Phoenix o en otras ciudades "Si me dan permiso las comisiones, pero por mientras en este año pensamos pelear aquí en México, una o dos veces antes de tener una pelea grande o importante", refirió.

Le urge regresar al triunfo

El "Junior" informó en días pasados que tendrá su siguiente pelea en la ciudad de Culiacán, el 21 de noviembre del año en curso ante un rival por definir.

El pasado 25 de septiembre en Tijuana, Julio César Chávez Jr. buscaba regresar a la senda de la victoria, pero perdió por decisión técnica ante Mario Cázares, cuando el referi detuvo el combate en el sexto round debido a que el ex campeón mundial presentaba un peligroso corte en el párpado del ojo izquierdo.

Fue la tercera derrota en sus últimas cuatro peleas para el hijo mayor de la Leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, incluyendo el revés ante Saúl 'Canelo' Álvarez en 2017.

El peleador de Culiacán hizo una pausa en su carrera y el 10 de agosto de 2019 reapareció en el ring para derrotar en forma contundente a Evert Bravo, en San Juan de Los Lagos, Jalisco.

Chávez Carrasco, de 34 años, tiene récord de 51-5-1, con 33 nocauts aplicados.