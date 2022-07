Revelan indisciplinas y borracheras con jugadoras de parte de Ramón Villa lo que le costó el puesto en Chivas Femenil

México.- Un nuevo escándalo ha surgido en la Liga MX Femenil al revelarse algunas conductas inapropiadas de parte de un entrenador que llegó a ser parte de dos de los equipos más importantes de la división como lo son Tigres y Chivas, se trata de Ramón Villa Zevallos quien levantó el campeonato con las Amazonas y luego llegó al Rebaño en donde las cosas se saldrían de control y que le costaría su trabajo y que a la fecha no tenga ni una sola oportunidad luego de las denuncias de sus jugadoras de que organizaba salidas a table dance con el plantel y juntos se ponían "borrachos" en las fiestas.

De acuerdo con una investigación de Proceso esta información se dio a conocer al contactar a algunas jugadoras del plantel de Chivas de la cual no dieron el nombre para cuidar su seguridad que comentó lo que sucedió durante ese tiempo en el que el DT mantuvo su cargo. Según relata esta futbolista fue otra de sus excompañeras quien acusó de lo que pasaba a Nelly Simón, directora deportiva de Chivas Femenil lo que le ocasionó que la mayoría del grupo se le fuera en su contra por haberlas traicionado al acusarlas.

Según cuenta la futbolista el entrenador "Chito" Zevallos tenía una relación muy allegada a ciertas futbolistas con las que hizo gran clic y con quien podía irse de fiesta. Relatan que en más de una ocasión acudieron a un table dance para celebrar un cumpleaños, tambien como reuniones privadas en donde todos podían emborracharse sin problema alguno. Esto se mantuvo en secreto por varios meses hasta que una futbolista que ya salió de Chivas por el mismo motivo y debido a que recibió amenazas de sus propias jugadoras, lo contó a sus directivos.

La jugadora informante agregó que durante las concentraciones las tenían en un lugar llamado San Rafael en donde las condiciones no eran las mejores, con cuartos comunitarios, sin televisión, internet y lugares sucios, además de que les tenían prohibido salir de sus habitaciones. La misma futbolista aseguró que nunca hubo algún tipo de acoso sobre las jugadoras por lo que nunca se supo de algún abuso sexual dentro del equipo, pero sí confirmó que al menos una jugadora tuvo algo que ver con el entrenador.

Luego de algún tiempo de investigación, Nelly Simón dio a conocer que Ramón Villa era destituido de su cargo junto a sus auxiliares, esto causó la indignación de las jugadoras que convivían con él hacía la jugadora que dio a conocer todo ante los directivos. El equipo se partió y tuvieron problemas internos, aún así siguió compitiendo pero no logró muchas cosas pues no fue hasta este Clausura 2022 cuando volvieron a levantar el título bajo el mando de Juan Pablo Alfaro.

Desde la denuncia y su destitución, Ramón Villa no ha podido regresar a dirigir un equipo. Según relata Proceso su salida de Tigres fue exactamente por el mismo tema, tenía asados con las jugadoras y tenía sus excesos con el alcohol lo que la directiva de las Amazonas no permitieron y lo cesaron. Ahora los clubes fueron advertidos de ello y por eso no ha regresado a los banquillos.