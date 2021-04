Revelan que jugadores de Cruz Azul han recibido amenazas de muerte por no ser campeones desde 1997

Ciudad de México.- Temas delicados son los que abordará el documental "Azul Oscuro" que contarán los casos ocultos dentro de Cruz Azul, pero para ir generado expectativa, Carlos Bátiz, cineasta que participó junto a Carlos Carrera en el proyecto ha revelado ciertas cosas que ponen tensión a la larga espera de títulos en Cruz Azul, pues ha dicho que jugadores y familiares han recibido amenazas de muerte.

De acuerdo a Carlos Bátiz, algunas declaraciones de jugadores que han pasado por el equipo como algunos actuales en los últimos 22 años han dicho que han temido por su vida ya que en más de una ocasión le han amagado con hacerle daño a ellos como a su familia, incluso yendo directo a los hijos de los futbolistas.

"Hay jugadores que dicen, nos da vergüenza salir a la calle cuando perdemos, a mis hijos los han amenazado de muerte", comentó Bátiz para ESPN. Agregó que "deben conocer el lado humano de los jugadores, realmente contrapuntea con los que vemos en la cancha".

Sobre el tema más reciente que se descontroló en las semifinales del Guar1anes 2020, cuando Pumas remontó un marcador de 4-0, se dijo que todo fue un partido amañado, ahí también comentó que en más de una declaración los jugadores dejaron ver que nunca hubo alguna intención de dejarse perder para cobrar algún pago por ello.

Jugadores revelan tener miedo de salir cuando pierden | Foto: Jam Media

"Tú crees que yo tengo la cara para llegar a ese lugar, en donde me han formado, donde siempre me han trato bien, con la mancha de que supuestamente me vendí, es imposible", comenta que le dijo un jugador. "

En este documental de nombre "Azul Oscuro" revelarán más casos extraños en Cruz Azul en la presidencia de Guillermo Álvarez que duró 32 años logrando ser campeón solo en una ocasión en 1997 ante León y ese ha sido el recuerdo más cercano para los aficionados celestes de lo que fue un título de Liga MX.

También se sabe que habrá confesiones sobre los supuestos casos de mal manejo de dinero de Billy Álvarez con la contratación de jugadores y la supuesta póliza de seguros donde cobraba por cada que Cruz Azul perdía una final.

Aun se desconoce cuándo será la fecha de estreno pues deben tener el final de la historia de Billy Álvarez pero por ahora se encuentra prófugo de la justicia luego de se le culpara de el robo de 40 mil millones de pesos.