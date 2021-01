Rey Vargas espera pelear contra Gary Russell Jr. por el título mundial pluma

El peleador mexicano Rey Vargas no quiere tener un retorno cómodo al cuadrilátero y por ello pretende protagonizar un combate de alta exigencia, para tratar de sumar otro cinturón en su carrera, tras lanzarle el reto al estadounidense Gary Russell Jr. por el cetro de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMBCMB).

Después de hacer cinco defensas del título de peso supergallo WBC, la última sobre el japonés Tomoki Kameda en julio de 2019, Rey Vargas lleva más de 18 meses de inactividad por cambio de promotora y tras sufrir una lesión en el pie, de la cual está completamente recuperado y listo para volver a la acción en los próximos meses.

Tras tomar la decisión de subir a la división de 126 libras, el CMB ordenó una pelea entre Vargas y el campeón de peso pluma Garry Russell Jr.

“Muchos me preguntan, pero no quiero regresar suavecito de alguna manera, tendría primero que adaptarme, quiero volver por la puerta grande, demostrar que sigo siendo el rey, que me puedo mover (de división) y estar al mismo nivel, me he atrasado poco por la lesión, pero quiero demostrarlo, opté por regresar fuerte”, expresó Vargas.

A la espera de que se defina la fecha para que se concrete la pelea entre dos peleadores de la promotora PBC (Premier Boxing Champions), el mexiquense cree que con el paso de los días se irá “calentando”, pues se trata de dos pugilistas con calidad, por ello está consciente de que tiene con qué para destronar al también invicto campeón.

“Es un peleador de nivel, me gustan los retos, es duro, pero no imposible, pongo de ejemplo a Gervonta (Davis) y Leo (Santa Cruz), el primero demostró que es duro, pero le entran las manos, esas peleas me inspiran", expresó el mexicano.

Indicó que: "Gary es buen peleador y campeón, pero tengo lo mío, la mentalidad es lo primero y soy mejor que él, es rápido y pega fuerte, hay que trabajar sobre eso, es duro pero no imposible”.

Pese a no haber tenido la oportundiad de cumplir todas sus metas en las 122 libras, como unificar, decidió cambiar de división y ahora tiene nuevas metas, la principal un segundo cetro del mundo y enfrentar a rivales de categoría, para consolidarse.

“Hasta me emociona visualizarme (en 126 libras), serán nuevos retos, llega alguien nuevo a la división, pero que sabemos es sólido, voy subiendo, pero ya hice ruido en 122, todos quieren probar al nuevo y tenemos que demostrar que estamos en ese nivel, empezamos a buscar algo nuevo, buscar nuevos panoramas, bolsas y proyección”, dijo Rey.

Después de superar la lesión en el pie, Rey Vargas dijo que ya no ocupa muletas y que está ansioso por regresar, seguro de que en un par de meses estará listo, por lo que ya planea la forma en que trabajará rumbo a esa pelea, algo que será complicado por el tema del COVID-19, pues reveló que existe miedo por contagiarse.

“Es un tema que estamos pensando, ir al gimnasio Romanza me da un poco de miedo y empezar a boxear, no sabes con quién estás conviviendo, pensamos en hacer un campamento y traer sparrings, hacerles pruebas y literal, encerrarnos en un ambiente, sería lo mejor y primordial, me da miedo que lleguen, regresen, se vayan", mencionó el peleador azteca.

El pulo de Ignacio "Nacho" Beristain agregó que: "En Estados Unidos no sé cómo le hagan, pero no quisiera enfermarme o pasar por algo de eso”.