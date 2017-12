Rey Vargas quiere unificar títulos supergallo

Ciudad de México.- Tres meses fuera de toda actividad boxística tendrá el campeón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Rey Vargas, quien dejó en claro que unificar títulos es su próximo objetivo.

Apenas el pasado 2 de diciembre Vargas venció al colombiano Óscar Negrete, al que superó por decisión unánime para consumar la segunda defensa del cetro mundial.

Después del triunfo de Rey Vargas ante Jorge Negrete solo queda un rival mas Diego De La Hoya aunque su equipo afirma que "no tienen prisa" por pelear por un titulo mundial @reyvargasbox — Boxing MX (@mx_boxing) 12 de diciembre de 2017

Ya en periodo de recuperación, el pugilista estuvo en los “Martes de café” del CMB, donde confirmó que producto de los cabezazos de su rival sufrió heridas en las cejas y “tengo tres meses obligados de descanso”.

No se pierdan el 26 de Agosto al invicto Rey Vargas en su combate en contra de Ronny Rios. Solo por HBO y en vivo desde el Stub Hub Center! pic.twitter.com/uHkX3Vc5vu — Golden Boy Boxing (@GoldenBoyBoxing) 9 de agosto de 2017

Cuestionado de a qué rival le gustaría enfrentar y si le daría la oportunidad al ex monarca Julio “Pollito” Ceja, aseveró que no tiene miedo de nadie y respeta al también mexiquense, pero de enfrentarlo le gustaría hacerlo en otro momento.

“No tengo miedo a nadie, pero quiero peleas atractivas y de mejor paga; Ceja no es cualquier rival, es ex campeón mundial y tiene un alto nivel de dificultad, pero me gustaría verlo en otras circunstancias".

Acompañado de sus padres, el de Otumba, Estado de México, aseveró que en su mente está unificar con los monarcas de los otros organismos y tener los cuatro cetros en su poder.

EL 2017 FUE UNO DE LOS MEJORES AÑOS QUE HE TENIDO EN MI CARRERA: REY VARGAS https://t.co/SSX9WKWYbr pic.twitter.com/wsuviX8rJp — Suljos Blog (@suljos) 12 de diciembre de 2017

“Quiero seguir siendo campeón del mundo y mantenerme invicto, ahora me voy a sentar a platicar con mis promotores para exponer mis inquietudes. Me gustaría unificar campeonatos, a esta altura es importante para mí tener los cuatro títulos", señaló.

Un gran año para @PromoDelPueblo y #SabadosDeBox con la sangre nueva y futuro prometedor como "Rocky" Hernández, un sólido campeón como Rey Vargas y una gran revelación como Miguel Román #MartesDeCafe @WBCBoxing pic.twitter.com/fjOP0OOjDw — Diana Ballinas (@DBallinas) 12 de diciembre de 2017

El estadunidense Daniel Román es monarca regular de la AMB de las 118 libras, el japonés Ryosuke Iwasa reina en la FIB y el estadounidense Jessie Magdaleno es campeón de la OMB. “Quiero tener los cuatro títulos en mi casa, me gustaría enfrentar a Jessie.

También quiero mantener la armonía en mi equipo, no meterme en cosas que están más allá de lo que compete a mis decisiones y no quiero abandonar la gran familia del CMB”.

Por último, habló de la polémica con su entrenador, Ignacio Beristain, con el que se dijo había distanciamiento y aunque confirmó pequeñas diferencias, dejó en claro que son asuntos internos del equipo.

“No tengo problemas con Don Nacho, con el que no hemos podido coordinar tiempos, yo sé que tiene muchos peleadores, pero es cuestión de acomodarnos, no hay problemas de tipo personal", concluyó Rey Vargas.

Con información de NOTIMEX