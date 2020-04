Ricardo Antonio La Volpe se despide de la dirección técnica

Ciudad de México.- Triste noticia para el futbol mexicano, Ricardo Antonio La Volpe ha anunciado que se retira de la dirección técnica, siendo Toluca el último equipo de la trayectoria del argentino.

En una entrevista con David Faitelson en Futbol Picante el comunicado le preguntó al argentino si estaría dispuesto a seguir dirigiendo a algún equipo. "¿Ricardo La Volpe no dirigirá más?", dijo Faitelson, "No, no... después de lo que me paso en Toluca ya no", aseguró el argentino.

Esta decisión la parecer tuvo lugar debido a que su última campaña como entrenador fue muy mala, nunca tuvo un idea solida de su planteamiento por eso Toluca vino en picada en el torneo anterior, La Volpe llegaba como una solución pero en diciembre se anunció su despido para la llegada de José Manuel de la Torre quien tampoco ha dado resultados.

La Volpe con Toluca su último torneo al mando | Jam Media

Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. Ricardo La volpe dice, ¿a donde?, en la cancha. Yo no me la llevó bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales, dijo el bigotón.

La Volpe como entrenador tuvo muchos buenos momentos principalmente con la Selección Mexicana previo al Mundial de 2006. En México estuvo con Toluca, Atlas, Ángeles de Puebla, Atlante, América, Chivas, Querétaro, Monterrey, Jaguares, pero solo consiguió un titulo con Atlante.