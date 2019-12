Ricardo Castillo peleará de nuevo ante su gente

Ricardo Castillo.

Culiacán, Sinaloa.- El culiacanense Ricardo “Truzitas” Castillo se declaró prácticamente listo para enfrentar a Alfonso Ruelas Ramos en la función denominada Warrior Championship MMA 9.0, misma que se llevará a cabo el próximo sábado 14 de diciembre en el polideportivo Juan S. Millán del parque Revolución.

Castillo Rodríguez tiene récord de cuatro peleas ganadas a cambio de tres perdidas. Su rival lleva marca de 1-2.

El evento es organizado por la empresa MMA Promotions Team, que dirige Jorge David Sosa Serrano, con el respaldo de la Asociación Estatal de Artes Marciales Mixtas.

¿Qué sabes del rival que vas a enfrentar?

Tengo entendido que Alfonso Ruelas es un peleador de la Ciudad de México. Lleva tres combates disputados, pero ya tiene un fogueo.

La academia de la que viene es reconocida. La mayoría de los peleadores que están representando a México vienen de esa academia.

¿Cómo te sientes de poder tener la oportunidad de pelear ante tu gente?

Me puedo sentir un poco privilegiado, sin hacer menos a mis compañeros, ya que los exponentes que me han traído son de fuera y vienen de buenas academias, de renombre. Así que gane o pierda, ya me siento un ganador.

Alan, el rival que tuve el año pasado, viene de Legión MMA de Guadalaja-ra, que depende de Lobos Gym y tiene a dos exponentes femeninos en la UFC.

¿Qué es lo que ha faltado para que las artes marciales se establezcan en Culiacán?

Cuando la gente mira la UFC o Bellator y hay una función en Culiacán, piensa y espera mirar lo mismo, entonces que no se den ese estrellón, por eso los estamos invitando a que se animen a asistir a estas funciones locales.

Acá se combinan varias disciplinas como boxeo, jiu jitsu, muay thai, la lucha, el taekwondo, el karate; es lo que lo hace atractivo.

En general, es un deporte muy completo.

¿Cómo combinas este deporte con tu trabajo?

La verdad sí es un poco difícil para mí, pero gracias a Dios, las personas y amigos a quienes entreno, incluyendo al profe Juan Antonio López y mi sparring Saúl Román, a quienes les mando un saludo, son muy flexibles conmigo, ya que tenemos que administrar bien los tiempos, por los asuntos de trabajo y los deberes de familia.