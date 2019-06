Ricardo La Volpe no entiende por qué jugadores dijeron no al Tri

Toluca, Edomex.- Ricardo La Volpe no entiende por qué varios futbolistas mexicanos le dijeron que no al Tri.

El técnico del Toluca recordó que durante su etapa como seleccionador nacional ningún jugador rechazó convocatorias, y lamentó que no antepongan el orgullo de vestir esa camiseta.

"Me extraña, pero no sé las causas, hablo un poquito superficial, me extraña que un jugador no quiera vestir la camiseta de una Selección. A mí, con mi carácter y todas las cosas que hablan, jamás me dijo un jugador 'no voy' o 'estoy cansado', salvo que tuviera una lesión, es lógico porque te mandan un reporte, pero jamás. Estuve cuatro años y nunca", dijo en conferencia.

"Ahora lo que pasa no lo sé, quizás las causas, aunque no creo que sea por eso, es que ya estás hecho, ya ganas, no quieres viajar porque es un sacrificio. Lo otro que me extraña es que es tu País, yo creo que todos quieren salir campeón del mundo para darle a tu País ese logro, no podemos seguir pensando en el famoso quinto partido, ésa es la primera meta".

Sobre el caso del defensor Adrián Mora, quien iría a Tigres, La Volpe criticó al representante del jugador por no darle prioridad al Toluca, y a la directiva del club mexiquense por no renovarle el contrato con anticipación.

"El que muestra, el que pone en un aparador o en una vitrina, fue Toluca, pero lamentablemente no estaba bien para mí cómo se debe de hacer un contrato. Para mí hay un error, porque si te voy a mostrar un jugador, cuando firma un contrato es algo lógico que te voy a decir cuál es la opción (de renovar). Si la directiva me dice que el jugador o el representante no quería firmar, como me llamo Ricardo Antonio La Volpe no jugaba más, clarito", aseguró.