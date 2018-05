Ricardo Pélaez es presentado como nuevo director deportivo de Cruz Azul

Este miércoles fue presentado como nuevo Director Deportivo de Cruz Azul, Ricardo Peláez, quien a su llegada al plantel celeste fue recibido por Billy Álvarez.

Ya en las instalaciones de La Noria, Peláez dio su primera declaración con la playera azul y aseguró que un título no es su meta con La Máquina.

Bienvenido @RPELAEZ9 como Director Deportivo de nuestra máquina, de cara al Apertura 2018. pic.twitter.com/i5rDDDrIfC — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 8 de mayo de 2018

“Tengo más experiencia. Me siento muy orgulloso. Juntos con jugadores y cuerpo técnico vamos a lograr los objetivos que pretendemos. Me motiva llegar al proyecto. Es un equipo grande. No me pongo como meta un título. Me pongo varios logros deportivos”, dijo Ricardo en su presentación.

#CruzAzul



La directiva celeste, DT y el presidente deportivo Ricardo Peláez en un recorrido por La Noria previo a su presentación @TeamMovAzul pic.twitter.com/iwtl47ZoHE — Jorge Romero (@soyjorgeromero) 9 de mayo de 2018

Peláez sabe de la grandeza celeste y sentenció que la institución debe clasificarse sí o sí cada torneo, pues es una obligación. Al tiempo que añadió que van con todo por el título en el Apertura 2018.

| “Me siento muy orgulloso por la oportunidad que se brinda en un equipo tan importante como es Cruz Azul": Ricardo Peláez#AzulXTi — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 9 de mayo de 2018

Además Peláez dijo que trabajaran siempre pensando en devolverle la grandeza a la institución y buscando siempre ser campeones.

En cuanto a la llegada de refuerzos Ricardo Peláez dijo que tienen el apoyo de la presidencia del equipo para realizar las contrataciones que tanto Caixinha como él tienen en mente y que los jugadores que lleguen a la institución serán elementos que se comprometan con el equipo y que llegaran para posiciones estratégicas.

En este Clausura 2018 la Máquina no avanzo a la liguilla sumando 22 unidades, durante el torneo tuvo altibajos, obteniendo cinco victorias e igual número de derrotas por siete empates.