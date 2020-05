Ricardo Pelaez habla del plan de trabajo y la situación del positivo en Chivas

Jalisco.- Luego de confirmar que un jugador de la plantilla había dado positivo por COVID-19, el director deportivo de Chivas, Ricardo Peleaz, ofreció una conferencia de prensa online donde platicó de todos los temas que se vivieron el día de hoy en el entorno del futbol mexicano.

LA PLANIFICACIÓN DEL PRÓXIMO TORNEO

Sobre los planes para el Clausura 2020 y los posibles nuevos fichajes que llegarían al club, Ricardo mencionó que este verano no se verán muchos movimientos en el equipo, pero que ya se barajean distintos escenarios, tanto las renovaciones como los jugadores cedidos que volverán, comenzando por tomar un pequeño receso antes para los jugadores de cara al AP2020.

Tal vez les daremos un pequeño descanso a los jugadores, con la idea de volver en julio, hacer una pretemporada y quizás ya poder trabajar en las instalaciones del club. Todo está establecido y muy bien platicado. Entre el 14 de junio y el 5 de septiembre habrá una fecha de registros, se iniciará con puertas cerradas y gradualmente iremos viendo con los protocolos tener gente. Siempre estamos enplaneación, Tenemos un gran grupo en cantidad y en calidad”, indicó.

�� Ricardo Peláez @RPELAEZ9 “Privilegiamos más la disciplina, que los logros deportivos, queremos jugadores de 24 horas”. pic.twitter.com/bqmVB3lifB — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) May 23, 2020

EL JUGADOR POSITIVO DE CORONAVIRUS

En este delicado tema, Peleaz expuso que no se dijo el nombre del jugador por confidencialidad interna del club, y pide que no estigmatizar el caso, pues añade que no se trata de una indisciplina, y que lo más importante es tratar como se debe la situación para evitar mas contagios en el futuro.

No podemos estigmatizar, hemos sido transparentes, hemos comunicado, debemos seguir los protocolos médicos, estatales federales. La comunicación con la Liga ha sido extraordinaria, también con los equipos, se hicieron pruebas medicas, salió un positivo; ya hablamos con él y está totalmente asintomático, tiene precauciones, no hay problema y no es por indisciplina, sabemos que se puede contagiar, estuvimos entrenamientos y siguiendo lo que se puede controlar”, finalizó.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

"Cancelación de la liga es sensata": Ricardo Pelaez

Santos Laguna suma ya 15 casos de COVID-19