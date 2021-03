Ricardo Peláez sigue en Chivas, desmienten que haya renunciado tras la goleada en el Clásico

Guadalajara.- Tras la derrota de Chivas a mano del América circuló por redes sociales la noticia de que Ricardo Peláez había ido al vestidor a despedirse de los jugadores pues anunciaba su renuncia. Esto se intensificó en la mañana de este lunes donde muchos medios y periodistas anunciaban la salida de Ricardo Peláez pero todo se trata de una "Fake News" pues el Director Deportivo sigue en el cargo.

Desde la noche de este domingo se reveló una publicación en redes sociales donde se podía leer que Peláez había bajado tras el final del partido para decirle adiós a los jugadores. Esa fue la noticia que se mantuvo por muchas horas, incluso se llegó a celebrar por parte de los aficionados pero con el peso del tiempo, otros periodistas revelan que sigue en su cargo.

Uno de ellos es "El Francotirador" quien dice que no hay renuncia, se le suma Miguel Gurwitz, "Ricardo Peláez sigue en Chivas". Omar Villarreal, reportero de Azteca que mantiene mucha cercanía con el equipo rojiblanco asegura que Ricardo Peláez sigue en el equipo y que todo lo que tenga que ver con una renuncia es falso.

Al momento solo Amaury Vergara ha dado la cara en redes sociales, Víctor Manuel Vucetich lo hizo al culminar el partido y dijo que su equipo había hecho un mal partido y señaló a los culpables, entre ellos él. Solo falta que Peláez salga ante los medios a explicar su situación la cual estaría a salvo por unos partidos más o hasta el final de temporada que es cuando podría darse los movimientos a provechando que se tendrá mucho más tiempo para preparar el torneo.

Ricardo Peláez está aun en Chivas y no hay renuncia de su parte | Foto: Jam Media

La triste historia de Ricardo Peláez con Chivas

El Director Deportivo de las Chivas, Ricardo Peláez llegó al equipo apenas hace un par de temporadas, lo hizo directamente de Cruz Azul pues hubo ciertos malos entendidos que lo llevaron a salir del equipo. Desde su llegada a Chivas quiso repetir el gran trabajo que hizo con América que le llevó a ganar varios títulos y las compras de jugadores fueron el primer punto.

Peláez se hizo de grandes jugadores, como Uriel Antuna, Jesús Angulo, José Juan Vázquez, Alexis Peña y muchos otros más. Desde ahí todo aprecia normal, pero con el inicio del torneo todo fue de mal en peor. En más de una ocasión muchos de los jugadores se vieron envueltos en escándalos fuera del campo lo que les llevó a ganarse multas.

Aun con los regaños de Ricardo no entraron en razón, la siguiente ocasión que pasó eso, se despidieron a 4 futbolistas uno de ellos acusado de violación. Luego de esos problemas todo parecía estar en orden con la llegada de Chivas a Liguilla luego de 3 años sin hacerlo. Eliminaron al América pero cayeron en semifinales ante León. Para este nuevo torneo querían repetir el plan pero no fue posible, los jugadores que fueron estrellas en el torneo pasado ahora no aparecen.

Cristian Calderón, Uriel Antuna, JJ Macías solo por mencionar algunos, con ellos Chivas se ubica en el lugar 13 con apena 12 puntos de 33 disputados, están fuera de zona de liguilla y de repesca. Se está viviendo una de las peores temporadas en su historia con solo 2 juegos ganados, 6 empates y 3 derrotas.