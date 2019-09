Ricardo Peláez sigue sin renunciar formalmente con Cruz Azul

Cd. de México, México.- Guillermo Álvarez, presidente de Cruz Azul, aseguró que contempla que Ricardo Peláez retome su cargo de director deportivo en La Máquina y aclara que el ex futbolista ni siquiera ha renunciado.

No estoy ya para juzgarlo. Ricardo formalmente no ha renunciado, explicó Álvarez en entrevista con ESPN.

Peláez anunció su renuncia el jueves pasado, lo cual hizo efectivo el viernes, tras asistir a La Noria, antes de que el club lo hiciera oficial mediante un comunicado.

Reforma

Sin embargo, una fuente cercana al interior del club le contó a CANCHA que nadie ha buscado a Peláez para realizar los trámites del finiquito laboral.

Álvarez comentó que también analizará si toma medidas contra Víctor Garcés, quien se ostentó como vicepresidente del club cementero.

Esto tiene que razonarse, tampoco es una cuestión dictatorial o a rajatabla, pero sí se tiene la facultad de remover y tener las razones de por qué se hace, agregó.

La historia de Cruz Azul comienza a tomar rumbo

Todo parece indicar que la situacion de Cruz Azul esta llegando a su final ahora que sale a la luz que Víctor Garcés si tiene facultad de elegir dentro de club mas no asi en la cooperativas asi lo afirmó el vocero de la cooperativa, Jorge Hernández para los microfonos de Récord.

“El licenciado Garcés si está en facultad dentro del club deportivo, más no así dentro de la Cooperativa, lo que se ha difundido en los medios es que al no estar en la Cooperativa no puede estar en el equipo y eso es falso”

Y sobre el nombramiento de Siboldi como el tecnico, tambien explica que Guillermo Alvarez avaló y registró ante la FMF al estratega.

Reforma

“Siboldi está ratificado, fue ratificado por el Presidente y Director General del club deportivo, el Licenciado Guillermo Álvarez, fue presentado a los medios por los Vicepresidentes en representación del presidente, el licenciado Garcés y el licenciado Álvarez, el hermano, que están en plenitud de funciones como Vicepresidentes del club deportivo”

Explicó el vocero, quien refuta la información que dio a conocer el licenciado, José Luis Nassar.