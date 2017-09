Ricardo Peláez ya tiene trabajo

Ciudad de México.- Luego de haber cumplido una etapa muy exitosa como directivo del equipo de las Águilas del América, el ex futbolista mexicano Ricardo Peláez Linares, hará su regreso a los medios de comunicación después de un buen tiempo de estar ausente.

El ex directivo americanista formará parte de la cadena deportiva ESPN donde estará como nuevo analista en el programa de Futbol Picante y acompañará a José Ramón Fernández, Roberto Gómez Junco, Hugo Sánchez, David Faitelson, Francisco Gabriel de Anda, Rafael Puente, entre otros más.

Cabe destacar que Ricardo Peláez ya tiene experiencia en los medios de comunicación, antes de asumir la parte directiva del conjunto de Coapa, el ex jugador trabajó muchos años como analista deportivo en Televisa Deporte, en donde hacía una mancuerna especial con Enrique "El perro" Bermúdez.

CARRERA COMO FUTBOLISTA Y DIRECTIVO

Ricardo Peláez en su etapa como futbolista fue un jugador muy importante tanto en América, equipo donde surgió como en las Chivas, pero en donde más sobresalió fue en los Rayos del Necaxa. Con la selección mexicana fue mundialista en Francia 98, justa en la cual tuvo una participación importante anotando dos goles. Durante toda su carrera el "Cabecita de oro" como era apodado por "El perro" Bermúdez, anotó un total de 203 goles.

En su etapa como directivo en el Club América, ganó cuatro títulos en total en los cuales destacan dos Liga Mx (Clausura 2013 y Apertura 2014) y dos Liga de Campeones de la Concacaf, en 2015 y 2016. De igual manera Ricardo Peláez, fue directivo de la Selección Mexicana durante el Mundial de Brasil 2014.

Peláez Linares se presentará esta noche en la mesa de Futbol Picante en un programa especial que tendrá como duración dos horas y tendrá como invitado especial al ex futbolista e ídolo americanista Cuauhtémoc Blanco, quien tuvo diferencias con ex directivo americanista ya que según el "Témoc", no lo dejó retirarse en el equipo de sus amores.

