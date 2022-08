Ricardo Salinas Pliego le dice "No" a la compra de Chivas; "Es comprar problemas"

México.- Lac Chivas viven una de sus peores crisis y es que han iniciado el torneo con 7 partidos sin ganar lo que vuelve a poner en la mesa la posibilidad de que se venda el equipo para que alguien más le pueda dar una nueva oportunidad en la Liga MX. Para ello David Faitelson lanzó un mensaje directo a Ricardo Salinas Pliego para que pudiera "salvar", al rebaño siempre y cuando dejara de lado a sus otros equipos pero la respuesta del millonario no fue la esperada.

"La profunda crisis de Chivas me lleva a una pregunta: Don Ricardo Salinas Pliego. ¿Por qué no vende usted Puebla, Mazatlán, Atlas y Santos y hace una oferta por las Chivas?", se lee en la publicación del periodista, que levantó la esperanza de algunos aficionados de Chivas pero que fue derrumbada por Salinas Pliego al asegurar que negocio no es para él.

Luego de algunas horas el dueño de Banco Azteca respondió al comunicador en donde dejó claro que de hacerlo sería algo que solo le traería problemas, incluso lo comparó con el tema de Citibanamex donde meses atrás se le pedía que adquiera a la empresa bancaria pero dijo que solo sería un gasto y un fastidio arreglar algo que no funcionaba y que quería evitar que le reclamaran a él los posibles fallos y esa es la misma explicación que ha dado con el tema de Chivas.

"Vender no, comprar Chivas, pues pienso igual con la compra de Citibanamex. Comprar problemas para tener que arreglarlos luego y que digan que por mi culpa no funcionan... no la verdad no", dijo Salinas Pliego. Aunque dejó una vela encendida pues asegura que si Amaury Vergara se "pone a modo" podría haber algún movimiento. "Pero igual y si se ponen a modo, Amaury tiene el número de mis asistentes", se lee.

Los seguidores alentaron a Ricardo Salinas Pliego para que hiciera una oferta y sacara de la crisis al Rebaño pero no hubo más nada que agregar. Por ahora Chivas como tal no está a la venta ya que Amaury Vergara ha dicho en más de una ocasión que no se vende pero si las cosas se ponen más complicadas posiblemente le tome la palabra y decida hacerlo.