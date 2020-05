Rio Ferdinand revela el miedo de Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera

Inglaterra.- Uno de los jugadores autorizados para hablar de las estrellas del futbol mundial es Rio Ferdinand, el exseleccionado de Inglaterra confesó que desde que conoció a Cristiano Ronaldo vio en él un jugador distinto a todos los demás.

A través de un podcast llamado, "The Beautiful Game" el exdefensor habló de algunas anécdotas que vivió con el astro portugués pero también reveló uno de los más grandes miedos de Ronaldo y que no lo ha dejo descansar hasta llegar a ser el mejor del mundo.

Sin embargo sabe que toda esa presión por ser el mejor lo ha llevado a ser un poco inseguro al momento de ser reconocido, ya que considera que no tiene lo que se merece, siendo un jugador que ha mantenido su nivel por más de 10 años constantes siente que la gente no le reconoce lo suficiente.

Ahora, hablo con él, pero no puedo decirte que es lo que le molesta, pero ha llegado a lo más alto pero aún le preocupa lo que la gente dice de él y no tener todo el reconocimiento que cree que debería tener. Es por eso que no es igual al resto de los demás", finalizó.