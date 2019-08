Risper Biyaki, la keniana que le dio medalla a México en Lima 2019

Lima, Perú.- La fondista keniana nacionalizada mexicana Risper Biyaki consiguió este martes la medalla de plata en los 10.000 metros de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 a pesar de correr con un fuerte resfriado.

“He estado luchando por respirar”, afirmó Biyaki tras la carrera donde hasta los últimos minutos estuvo peleando por el oro, pero no pudo aguantar el esprint final de la canadiense Natasha Wodak.

“Nunca había corrido en un clima como este. Este clima no era bueno para mí. Me gusta más el calor. En Kenia no existe el frío, siempre hace calor”, añadió al asegurar que en Lima se resfrió con solo beber agua.

Me sentía helada con solo beber agua. Así me resfrié y no paré de estornudar y siempre con mucha ropa de abrigo encima para no perder el calor”, apuntó.

Explicó que llegó a México por primera vez en 2011, corrió un par de carreras, se entrenó durante una temporada y le gustó el país, el clima y su gente.

“Así que pensé en nacionalizarme para representar a México a nivel internacional, pero el proceso no fue nada fácil”, señaló Biyaki, quien obtuvo el pasaporte mexicano el año pasado.

Por ello estos Juegos Panamericanos fueron el primer acontecimiento internacional que Biyaki corrió como mexicana, lo que pudo celebrar con la medalla de plata.

Me siento muy bien por la medalla. Es algo muy feliz por mi país, su presidente y toda la gente, porque esta medalla es para todo México”, señaló Biyaki.

.- La fondista keniana nacionalizada mexicana Risper Biyaki tras ganar la plata en Juegos Panamericanos de Lima 2019/AFP

“Estoy muy agradecida por esta oportunidad. Aunque no me hubiesen dado la nacionalidad, igualmente me encanta el país”, agregó en inglés la atleta de 30 años.

Biyaki reconoció que aún no se atreve a hablar español porque no ha ido a clases y lo poco que sabe es por sus amigos. “Hablo algo, pero no fluido. Quisiera hablarlo mejor”, confesó.