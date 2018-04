River se pone a disposición de la Justicia tras denuncia de abusos

Buenos Aires, Argentina.- El Club Atlético River Plate se puso este martes a disposición de la Justicia después de que la Asociación Ayuda a las Víctimas de Violación (Avivi) denunciara supuestos abusos sexuales cometidos contra tres menores de las divisiones inferiores del club entre 2004 y 2011.

Afición de River Plate durante el clásico ante Boca Juniors / Jam Media

"A raíz de la denuncia presentada por la ONG Avivi, River Plate comunica que ofrecerá total colaboración para la reconstrucción de los hechos ocurridos entre los años 2004 y 2011, tal cual surge de la denuncia", informó el club en su sitio web.



BOMBAZO!



El otro Club involucrado en el ABUSO DE MENORES sería River Plate y los hechos se habrían producido durante la presidencia de D. Passarella (2011 - 2012)



El Fiscal a cargo de esta investigación es el Dr. J.M Campagnoli. pic.twitter.com/6Bv4r1pp93 — ���� Gustavo Bruzone ���� (@GustavoBruzone) 2 de abril de 2018

"El Club se presentará en la fiscalía en la que está radicada la denuncia en pos de tomar conocimiento de los hechos y aportar a la Justicia y a los denunciantes todos los elementos que se tengan a disposición y ayuden a esclarecer la situación referida", añadió.

El comunicado de prensa de CARPoficial, en el cual se pone a disposición de la justicia ante la denuncia de abuso a menores en la pensión del club. pic.twitter.com/PNqwoisSjg — River Plate (@CARiverPlate) 2 de abril de 2018

La denuncia surgió días después de que se destapase un escándalo similar en el Independiente. "Una médica tuvo conocimiento de tres chicos que sufrieron abusos. Vivían en la pensión de River y había una persona que se acercaba tres veces por semana al club, por lo menos, y cometía abusos sobre los chicos", precisó el abogado de Avivi, Andrés Bonicalzi a Radio Provincia.

Denuncian abuso de menores en pensión del club River Plate.



Luego que una ONG denunciara el presunto abuso sexual contra menores de edad que vivían en una pensión del River Plate, el club argentino anunció que colaborará con las autoridades en las pesquisas. pic.twitter.com/S3hFliKVAN — Megavisión Deportes (@DeportesGMV) 3 de abril de 2018

María Elena Leuzzi, titular de Avivi, dijo este martes a la agencia oficial de noticias Télam que efectivos policiales acudieron a su casa esta madrugada por una falsa llamada al 911, en la que decían que estaba muerta.

"Desde entonces estoy encerrada porque no tengo garantías para salir, no me voy a inmolar", explicó Leuzzi, que también contó que este lunes recibió amenazas telefónicas, razón por la cual le dieron un botón antipánico, un dispositivo con un tamaño similar al de un teléfono móvil conectado con las fuerzas de seguridad.

Por la causa que investiga los abusos en el Independiente ya fueron detenidas seis personas presuntamente involucradas en el abuso sexual de varios chicos de entre 14 y 16 años.

La noticia tomó aún más repercusión luego de que en uno de los espacios de televisión más vistos del fin de semana, la modelo, actriz y figura del espectáculo Natacha Jaitt acusara a reconocidos periodistas y políticos de ser abusadores de menores.

Algunos de ellos ya han salido a defenderse públicamente y a criticar tanto al programa como a la mediática mujer, contra la que ya se han presentado denuncias.

Acusan en River Plate abuso de menores.

La doctora del equipo en el 2011 presentó pruebas y testimonios ante la justicia de Argentina. pic.twitter.com/MpkFUkT4I5 — Daniel Palavicini (@DanielPalavici1) 2 de abril de 2018

Con información de EFE