Roban casa de Cristiano Ronaldo y solo se llevan su playera firmada

Lisboa, Portugal.- Se ha dado a conocer que la casa de Cristiano Ronaldo que se encuentra ubicada en Funchal, Maderira justo donde estuvo algunos meses por el confinamiento, fue robada este miércoles, hasta el momento solo se reportar pérdidas de poco valor.

De acuerdo con medios locales informaron que el ladrón sustrajo una playera del astro portugués firmada por él y por jugadores de la Juventus y algunos otros objetos de poco valor. Aseguran que habría entrado por la cochera cuando personal de servicio salió de la casa.

Según la fuente las cámaras de seguridad rápidamente pudieron identificar a la persona que ingresó a la casa donde también se ve como toma más pertenencias del jugador como una gorra. Hasta el momento no han dado con el paradero de este persona pero han anunciado que ya se encargan del suceso.

Por otro lado nunca mencionaron si la familia del jugador estaba presente en el inmueble, recordemos que la madre de Cristiano Ronaldo era una de las personas que ocupaban esa casa luego de la urgencia medica que vivió hace algunos meses, además de haber compartido la residencia en la pasada cuarentena en Portugal.

Cristiano Ronaldo por esas horas se encontraba descansando luego del partido amistoso ante España el cual quedaron empatados a 0 sin muchas llegadas de peligro. El siguiente partido de la Selección de Portugal será en la jornada 3 de la Liga de Naciones de la UEFA ante Francia el próximo 11 de octubre, días después se volverá a enfrentar en la jornada 4 ante Suecia el 14 de octubre.

Cristiano Ronaldo fue parte del equipo titular de Portugal frente a España | AFP

En este partido disputó 73 minutos, luego salió del campo para el ingreso de su compañero Joao Félix. Aunque se quejó del arbitraje luego de que no se concedieran más minutos en el tiempo de reposición al final del juego en donde esperaba que sus compañeros sacaran la victoria de último momento.

Aun sin desición en la Serie A

En lo que respecta en su equipo, esta semana no tuvo actividad luego de que no se presentará el Napoli al campo de la Juventus tras la negativa de las autoridades para dejar al equipo napolitano a viajar.

Esto hizo que el cuadro de Andrea Pirlo si se presentara al campo para ganar el juego por abandono de partido, pero en los días siguientes el Napoli consiguió un aplazamiento para que se revisara la situación y que pueda jugarse ese duelo en las mejores condiciones.

El reglamento de la UEFA estipula que solamente cuando uno de los equipos no pueda presentarse por un brote considerable de coronavirus podría optarse no jugar o suspenderse el partido, mientras que lo que pasó para el Napoli es que no lo dejaron viajar algo que no está en el reglamento.

Ante ese argumento podrían hacer valido su amparo y hacer que el partido si se lleve a cabo con todas sus medidas. Hasta el momento la Serie A no ha dado respuesta a la situación.