Roban casa de Miguel Herrera que rentaba Óscar Jiménez, portero de América

México.- Una vez más la delincuencia ataca en la Liga MX, en esta ocasión fue un doble atraco pues se ha revelado que una casa propiedad de Miguel Herrera ubicada en la Ciudad de México fue asaltada este martes 26 de julio cuando aparentemente nadie se encontraba en ella. Dicha casa está siendo rentada por el arquero del Club América, Óscar Jiménez a quien le habrían hecho el robo más fuerte con hasta 400 mil pesos.

La noticia la dio a conocer el reportero Carlos Jiménez en sus redes sociales. Ahí explica que varios asaltantes entraron al domicilio ubicado en la Alcaldía Coyoacán y dentro de una caja fuerte del lugar pudieron llevarse esa gran cantidad de dinero que se presume podría ser toda del jugador pues desde hace tiempo es quien la ocupa, luego de que Miguel Herrera dejó la CDMX desde que tomó el mando de Tigres.

Los primeros reportes indican que la casa parecía estar sola ya que no hubo personas lesionadas. Óscar Jiménez no se encontraba en su domicilio dado que justo en la hora que se habría llevado a cabo el robo, él se encontraba en San Francisco jugando contra el Real Madrid. Por ahora no hay ningún detenido por el robo, las autoridades están trabajando para dar con los culpables.

No es la primera vez que la roban

La famosa casa de Miguel Herrera en Coyoacán ya había sido robada apenas hace casi un año, el próximo 11 de agosto se cumplirá su primer aniversario desde que se metieron a robar. En aquella ocasión tambien hubo un gran botín para lo asaltantes pues se dio a conocer que más 288 mil pesos fueron robados entre los relojes del Piojo que tenía gusto de coleccionar.

En aquella ocasión tambien la casa no estaba habitada pues apenas el Piojo estaba tomando sus primeros aires en Nuevo León con los Tigres. Los que estuvieron presentes fueron las personas que realizaban la limpieza pero nadie resultó herido.