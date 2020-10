Robert Dante Siboldi preocupado por Cruz Azul luego de 3 juegos sin ganar

Ciudad de México.- La derrota ante Tigres confirmó el pequeño bache en el que se ve Cruz Azul pues no conoce la victoria desde hace poco más de un mes y en donde solo ha ganado un punto. Es por eso que su entrenador se ha mostrado preocupado ante la falta de triunfos y justo ahora que el torneo está por terminar en su fase regular e iniciar la Liguilla.

Al finalizar el partido ante los felinos de este sábado correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, Robert Dante Siboldi explicó que le parece muy raro que su equipo haya caído en ese bache cuando se puede ver claramente que juegan bien pero que solo les falla al momento de definir.

"Proponemos ofensivamente, tratamos de tener equilibrio a la defensiva, pero en este momento los resultados no se están dando y hay que tener calma y serenidad en este momento para poder transmitirla y saber que son momentos difíciles", dijo en conferencia de prensa.

Piensa que no es algo normal para el nuevo Cruz Azul que pierda dos juegos seguidos y uno más lo haya empatado lo que deja tres duelos sin victoria, asegura que es algo que no debe volver a suceder si se aspira al título. "no es normal que un equipo como Cruz Azul no gane tres partidos y que pierda dos partidos seguidos. La verdad es que, eso no está permitido y es lo que estamos tratando de trabajar para mejorar ese aspecto".

Aun con la pobre cosecha de puntos en las últimas jornadas se mantiene como tercero de la liga. Este domingo la misma Liga MX ha confirmado que junto a León, Tigres, Pumas y América son los que ya tienen un lugar seguro dentro de los 12, pero lo que aspira la Maquina es quedar dentro de los primeros cuatro

Cruz Azul dejó ir la victoria por tercera ocasión seguida | Foto Twitter Cruz Azul

"No puedo predecir el futuro, pero estamos trabajando para estar en los primeros cuatro. Nos ha tocado estar de líderes y tampoco éramos los mejores, ahora que estamos en una racha, en la que de repente no se nos han dado los resultados, tampoco somos los peores", añadió Siboldi.

Su siguiente partido será de visita ente las Chivas, ese partido será la nueva oportunidad que tendrán para sacar una nueva victoria para volver a estar peleando con fuerza con los mejores a solo unos días del arranque de la Liguilla, la consigna que esta temporada quieren una vez más dejar atrás y poder levantar el tan ansiado título número 9 en su historia.