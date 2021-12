Robert Lewandowski lanza fuerte declaración contra Lionel Messi, por el Balón de Oro

Varsovia, Polonia.- Luego de darse a conocer que Lionel Messi ganó el vigente galardón del evento del Balón de Oro 2021, el cual el público aseveró que el polaco Robert Lewandoski merecía ser el ganador de este premio, el delantero del Bayern Múnich no había argumentado algo acerca del triunfo de "La Pulga", hoy rompió el silencio.

"Hubo tristeza, no tengo nada que esconder. No me encuentro satisfecho, sino todo lo contrario, estoy insatisfecho", mencionó el futbolista en una recién entrevista para el programa local Moc Futbolu de la cadena Kanale Sportwym, donde afirmó que respeta la trayectoria de Messi, de quien espera que su discurso durante la gala sea honesto.

"Estar tan cerca y conmpetir con Lionel Messi, por supuesto que respeto cómo juega y todo lo que ha alcanzado. El hecho de que pude competir con él me enseña el nivel que pude conquistar. Pero me sentpítriste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después del Balón de Oro", declaró Lewandoski.

"Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías, aunque no me entusiasma en lo absoluto", lamentó el hombre gol del Bayern Múnich en plena entrevista al referir que se bajoneó anímicamente, después de que Luis Suárez, jugador del Atlético de Madrid, le entrego el trofeo al ahora elemento del PSG.

Robert Lewandowski festejando un gol

AP

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO LIONEL MESSI AL RECIBIR EL GALARDÓN?

Un mes antes de la entrega del trofeo dorado se difundió quien sería el ganador de este año y el nombre de Lionel Messi rondó por los medios de comunicación y las redes sociales. Además se aseguró que la revista France Football ya habría vivido una entrevista con él, algo que tradicionalmente se proyecta después de darse a conocer el triunfador. Tras confirmarse lo predicho Lio subió al escenario y allí reconoció la candidatura de Robert Lewandowski.

"Es un honor pelear con Robert Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también", mencionó Lionel que a la vez se sinceró al decir si en algún momento mantuvo la idea del retiro.

Lionel Messi logró su 7mo cetro de oro

AP

"Me preguntaban cuando me iba a retirar. Hoy me toca estar feliz en París y feliz de estar acá. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto tiempo me queda pero deseo que sea por mucho más, porque amo el futbol", exclamó Messi aquella noche.

Leer más: Depay dice que el Barcelona irá por todo en su vista al Bayern Múnich