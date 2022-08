Robert Peric-Komsic pausó su carrera para salvar la vida de su madre; "Ella me dio la vida, y yo se la extendí"

México.- El amor que se tiene a la madre muchas veces no logra dimensionarse pues hay quienes hacen cosas que nunca pensaron hacer por ver bien a quien les dio la vida. En esta ocasión el mundo del futbol presenció un acto heroico que ya le ha dado la vuelta al mundo y se trata del caso de Robert Peric-Komsic quien decidió hacer una pausa de su carrera como futbolista con el riesgo de no volver a regresar, pero no le importó ya que su madre necesitaba de su ayuda para poder seguir con vida.

Luego de unos meses de haber parado su carrera la historia de Robert Peric-Komsic salió a la luz pues el jugador tenía a su madre muy enferma y necesitaba un trasplante urgente de hígado para poder extenderle la vida, se intentó por muchos medios pero ya la mujer había rechazado cualquier método, por lo que el jugador no dudó en dejar a su club para ir a su país y donarle un 70% de su hígado para ayudarle a vivir un poco más.

Robert Peric-Komsic quien juega para el HNK Cibalia Vinkovci, club de la Segunda División de Croacia habló con la directiva y se marchó del club a pesar de que tiene aún contrato vigente hasta 2023 con el peligro de que no pudiera regresar pero la idea de salvar a su mamá fue más grande que perder su carrera como jugador. "Su vida corría peligro, su estomago estaba llenado de agua y era cuestión de días. Mi misión era clara, curar a mi madre. Todo lo demás era menos importante o completamente sin importancia", señaló el jugador.

El jugador se ha recuperado casi en su totalidad de la operación | Foto: Especial

Peric con apenas 22 años viajó donde su madre para someterse a una operación en donde le extirparían el 70% de su hígado, mismo que ya fue trasplantado a su madre quien lo recibió de maravilla y ha reaccionado muy bien a su cuerpo lo que indica que sido un éxito. Pero lejos de considerarse un héroe, el mismo Robert Peric-Komsic asegura que no es más que lo que debía hacer ya que estaba en deuda con su madre por darle la vida.

"Sin que sea una historia de heroísmo, hice lo creía que haría cualquier persona que creció en una familia funcional. Mi madre medio la vida y yo se la extendí, finalmente consiguió una nueva vida después de 13 años de dura lucha", sentenció el jugador quien se ha ganado aún así el reconocimiento de los aficionados.

Robert Peric-Komsic quien se arriesgó tanto físicamente como su carrera como jugador, ahora está muy cerca de regresar al campo, de acuerdo con sus declaraciones todo está de maravilla en su cuerpo, su hígado e ha regenerado casi por completo lo que podría darle ya la posibilidad de regresar al campo de futbol.