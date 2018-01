Roberto Firmino es investigado por riña y presunto racismo

Liverpool, Inglaterra.- Los clásicos en el futbol siempre se viven con una intensidad a tope, pues ningún futbolista quiere salir derrotado ya que eso significaría un trago amargo en su historial futbolístico. Ayer el conjunto del Liverpool y Everton se enfrascaron en un emocionante y duro encuentro correspondiente a la tercera ronda de la Copa de Inglaterra.

Derby debut. Late winner. Scores in front of the Kop. pic.twitter.com/gVLG3VBnat — Liverpool FC (@LFC) 5 de enero de 2018

Si bien, los aficionados disfrutaron de un gran partido digno de lo que es, un clásico dentro del futbol inglés, hubo un episodio reprobable mismo que dejó manchado el partido, todo porque el futbolista Mason Holgate, defensor del Everton, denunció al delantero brasileño Roberto Firmino, tras una riña suscitada en dicho partido.

La FA investigará un supuesto insulto racista de Roberto Firmino a Mason Holgate durante el altercado de hoy. pic.twitter.com/Uh15c5aGvw — #BenditaPremier (@EPL_es) 6 de enero de 2018

Esta acusación que hizo el joven futbolista inglés llegó a oídos de la Federación Inglesa, quien se ha puesto manos a la obra en la investigación del hecho el cual se le acusa al romperredes brasileño de dirigirse en forma racista ante el jugador del Everton.

El hecho se dio luego de que el defensor del Everton empujara al brasileñeo del Liverpool fuera del terreno de juego e inclusive yéndose hasta las gradas de los aficionados, lo que ocasionó molestia para el fubolista carioca quien rápidamente se levantó y fue a reclamarle a Holgate con palabras subidas de todo, desatándose una riña dentro del terreno de juego.

Medios británicos señalaron que Holgate se habría quejado con el árbitro del encuentro Robert Madley de que el delantero habría usado palabras racistas durante la fuerte discusión que tuvieron y que provocó que el encuentro se detuviera por unos minutos.

FA release statement after Mason Holgate accuses Roberto Firmino of making racist comments https://t.co/VJlJZmxZR6 pic.twitter.com/4iVcdCns7X — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 6 de enero de 2018

Por otro lado, el entrenador alemán Jürgen Klopp, habló acerca del escándalo que se hizo en el encuentro y de lo cometido por su pupilo.

"Escuché algo, pero no puedo decir nada hasta el momento. El cuarto oficial me dijo algo. Nunca escuché las palabras, así que pensé que iban a investigar la falta de Holgate. Así es como lo entendí al principio. Luego, después del juego, el cuarto oficial me informó, pero no fue que realmente entendí de qué se trataba", expresó el ex entrenador del Borussia Dortmund.

Durante el encuentro el defensa holandés Virgil van Dijk se estrenó como goleador con el conjunto de Liverpool anotando el gol del triunfo y sellar el marcador de 2 goles por 1 sobre el Everton en partido que se definió hasta en el último suspiro.