Roberto García Orozco ve en los nuevos árbitros de la Liga MX una falta de autoridad

Los Mochis.- El exárbitro FIFA, Roberto García Orozco considera que el VAR no es bien utilizado en nuestro país, lo que le ha restado autoridad a los silbantes de la Liga MX. El experimentado capitalino se encuentra en Los Mochis para impartir un curso a colegas de todo el Estado de Sinaloa.

¿Cómo te sientes de estar en Los Mochis?

La verdad me siento contento, esperaba que fueran menos árbitros, pero me sorprende la organización que han tenido, Carlos y Benjamín han hecho un gran trabajo, unificar con varios colegios del Estado y poder tener esta capacitación, en estos tiempos no es nada fácil, también el apoyo que tienen por parte del gobierno es importante y es un gusto ver muchos jóvenes y árbitros de experiencia que tienen todavía hambre de seguir aprendiendo.

¿Qué tan importante es la capacitación para los árbitros?

El futbol evoluciona año con año, las reglas de juego se modifican de igual forma cada año y muchas veces el árbitro deja de tener esa enseñanza, entonces es importante que estén actualizados, que puedan tener esa capacitación para tener buenos resultados dentro de sus ligas.

¿Cómo es visto el arbitraje de Sinaloa a nivel Nacional?

Dentro de mi experiencia he conocido grandes árbitros de este estado, el mayor representante es César (Ramos), pero aquí mismo en Los Mochis tuvieron a José Luis Báez, un chico con muchas condiciones que desafortunadamente no tuvo el apoyo, pero creo que hay mucha madera para trabajar y que el día de mañana tengan grandes representantes dentro del arbitraje.

Roberto García Orozco visitó Los Mochis para impartir un curso a árbitros de todo el estado | Foto: Debate

¿Qué tanto ha cambiado el arbitraje?

Para mí el VAR es una gran herramienta, considero que en México no se está utilizando de manera correcta y eso en lugar de ser un beneficio para el árbitro creo que le ha traído muchos problemas, el árbitro aquí en nuestra liga creo que ha perdido autoridad y ha dejado muchas situaciones que él normalmente resolvía dentro del terreno de juego y ahora las tiene que resolver el VAR, entonces eso de alguna forma te va restando autoridad y pierdes esa personalidad en el campo.

¿Qué se tiene que hacer para que el VAR beneficie el trabajo del árbitro?

Yo siempre he dicho que si se respeta un protocolo que existe, es más fácil para todos, pero muchas veces aquí en nuestra liga tienes que lidiar con las quejas de algunos equipos y muchas veces se hacen revisiones para que los equipos estén tranquilos y no para beneficio del juego, eso ha afectado y considero que el árbitro ha perdido esa autoridad, yo creo que se tiene que trabajar mucho en respetar ese protocolo y tener mayor beneficio para el desarrollo del juego.

Roberto García Orozco tuvo la oportunidad de portar el gafete FIFA en su carrera | Foto: Debate

¿Con estás herramientas en más fácil pitar hoy?

Yo creo que hace muchos años había grandes instructores dentro del arbitraje y obviamente tenías muchas herramientas, hoy en día estamos viviendo una etapa complicada dentro del arbitraje, se ha perdido mucho la personalidad, los recursos, el darle una buena conducción a los juegos, yo creo que se tiene que trabajar mucho para poder mejorar, en la actualidad considero que el arbitraje está pasando una etapa muy difícil, pocos árbitros están sacando la cara para hacer bien las cosas dentro de la cancha.

¿Qué le dejará al árbitro este curso?

Preparamos trabajo técnico en cancha, vamos a trabajar dos horas en cancha, trabajos de posicionamiento, de reanudaciones de juego, calificación de faltas, de técnica arbitral, eso va a ser en cancha y vamos a observar a los árbitros arbitrar y corregir aspectos y en aula también vamos a trabajar situaciones que están causando mucha polémica como las manos, las oportunidades manifiestas de gol, temeridad y fuerza excesiva, considero que va a ser un curso muy provechoso para ellos y que al final les va a servir para tener consistencia como grupo y ser consistentes en el Estado de buenos resultados.