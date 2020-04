Roberto Nurse: la leyenda del Ascenso MX que se queda sin trabajo

México.- Nacido en el Distrito Federal el 16 de diciembre de 1983, Roberto Nurse se convertiría son saberlo en el máximo anotador de una liga que hoy ya no existe. Mexicano de nacimiento de pero con sangre panameña, Nurse decidió defender los colores de la selección canalera.

Su debut en el futbol mexicano se dio el 15 de marzo de 2003 cuando aun existían los Colibries de Morelos equipo conde vio su primera titularidad. Roberto ha pasado una vida jugando en el Ascenso del futbol mexicano y no porque no tenga la calidad para hacerlo en primera división si no porque no se sentía cómodo al hacerlo, sus oportunidades tuvo pero no fructificaron.

Roberto Nurse con Panamá enfrentando a México en Copa Oro | Jam Media

Leyenda en equipos como Correcaminos, Zacatepec, León, Querétaro, Atlante, Celaya, Veracruz, Cruz Azul Hidalgo, La Piedad, Dorados de Sinaloa y actualmente en Mineros de Zacatecas. Con cada uno logró marcar un antes y un después de su participación.

Con Dorados en 2015 logró un ascenso. Actualmente es el máximo anotador de la división de plata en activo, aunque con 36 años de edad su retiro se encuentra cercano.

Ahora con la despedida de la que fue su casa por muchos años Roberto Nurse habló y se dijo triste por la decisión pero asegura que no dejará de jugar y que buscará de forma de seguir fuera de México.

Tocaría buscar opción fuera del país, es una realidad. He hecho cosas considerables en esta división, tengo el récord d goles de la división, tengo cuatro títulos de goleo y en este voy de líder, con ese currículum puedo tratar de conseguir equipo fuera de México para seguir con mi carrera”, dijo para AS México.

Sus pensamientos están con sus compañeros que al igual que él perdieron su trabajo, quizá muchos puedan seguir ya que su edad se los permita pero hay muchos casos si no es que la mayoría superan los 23 años de edad, limite que tendrá la "nueva liga".