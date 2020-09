Roberto Osuna evita la Tommy John

Roberto Osuna salió avante ante la posibilidad de ingresar al quirófano para someterse a la cirugía Tommy John y ya se encuentra trabajando a tope para sanar al cien por ciento la lesión en el codo derecho que lo marginó de gran parte de la temporada 2020 de las Grandes Ligas con los Astros de Houston.

“Gracias a Dios me eh sentido muy bien, la terapia va avanzando bastante. Había sufrido un desgarre en el codo y ya me estoy recuperando y tirando. Ojalá y haya la oportunidad de pitchar en invierno, me gustaría mucho, sobre todo para saber cómo va mi codo”, señaló Osuna, quien día a día fortalece su brazo para regresar con más fuerza a las lomitas.

Osuna subió al montículo por última ocasión el primero de agosto cuando enfrentó a los Angelinos de Los Ángeles, dejando el juego en el noveno episodio al presentar una molestia en el codo.

Este año, el sinaloense alcanzó a lanzar en cuatro juegos y solamente pudo conseguir un salvamento. Una de las alternativas para Osuna era que se sometiera a la peligrosa cirugía por segunda ocasión en su carrera, pero por fortuna pudo evadir.

Ahora, el cerrador trabaja desde su hogar y se plantea lanzar en la LMP para reforzar su recuperación. “. El desgarre sanó, estamos trabajando en fortalecimiento, en prevenir otra lesión. Tenemos pensado reportar a Charros este año y gracias a Dios el ligamento se vio bien”.