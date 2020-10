Roberto Osuna lanzará este año con los Charros de Jalisco

El lanzador de los Astros de Houston en Grandes Ligas, Roberto Osuna, se dice listo para lanzar este año con los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico.

En una entrevista previo al juego uno entre Charros y Cañeros de Los Mochis desde el Emilio Ibarra Almada, Osuna comento que esta listo para lanzar este año con su equipo de invierno, ya que se le dieron todos los permisos para ver acción en esta liga.

"Me siento contento y feliz de que por fin se alla dado la oportunidad, habiamos intentado en años pasados, inclusive el año pasado en los play offs y nos quedamos a un pasito por un problemita que hubo, pero gracias a dios ya estamos aqui con Charros, Me uni hoy al equipo, tengo pensado pichar hasta el 20 de noviembre aproximadamente, pero voy a continuar con mi rehabilitación aqui con el equipo, Me siento bien y muy recuperado, mi codo esta bien estoy tirando bullpen, ya estoy listo, simplemente solo quiero agarrar otro mes de precaución", dijo el cerrador de Grandes Ligas.

El lanzador mochitense se dijo contento por el hecho de unirse a sus hermanos en el equipo de los Charros de Jalisco en esta temporada invernal.

"Estamos muy contentos de estar los tres juntos, es algo que soñamos desde chicos, estoy muy contento, para mi siempre habia sido un sueño para mi jugar en esta liga", sentencio el lanzador.

Los hermanos Osuna ya están con los Charros de Jalisco. Foto Cortesía Club Charros.

Con esta incorporación, Charros de Jalisco agrega a su bullpen un brazo de calidad para esta temporada, en ausencia de Sergio Romo, otro lanzador de Grandes Ligas que usualmente reportaba con el club, Osuna cubriria la ausencia del Mechon.