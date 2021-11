Rodolfo Landeros, comentarista de Fox Deportes, y Liliana González contraen matrimonio

Los Mochis, Sinaloa.- Rodolfo Landeros, comentarista de la cadena Fox Deportes, vive su mejor día de su vida tras contraer matrimonio con la mochitense Liliana Ibarra González, quien unió su vida con su ahora esposo en una emotiva ceremonia realizada en Los Mochis, Sinaloa.

La ceremonia que se llevó a cabo en este sábado 6 de noviembre del presente dio inicio a las 15:30 horas en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, recibiendo la bendición nupcial de manos del padre Santiago Villafaña, legendario de Cristo que dijo las palabras emotivas: "Les deseo que sean felices de la mano de Dios siempre".

Justo a un día del evento especial que marcará la vida tanto de Liliana Gonzalez como de Rodolfo Landeros la hermosa pareja tuvo una última cita de "solteros" antes de estar en el altar. "Te amo falca hermosa. ¡Te veo en el altar!", escribió Landeros en su último post de sus redes sociales, visualizando con una linda "selfie" a lado de su ahora esposa.

Rodolfo Landeros y Liliana González se casaron

Libertad Montoya

"Toda mi vida contigo", explicó en otra de sus publicaciones previo a la fecha señalada entre el comentarista y la mochitense, propios en acudir a los jardines de Trapiche Museo para ingresar a la recepción nupcial ante el júbilo y algarabia de los invitados.

Tras su espléndida entrada llamó la atención que fueron escuchadas las melodías del "Hala Madrid", himno del Club Real Madrid español y la canción "Something Just Like this" de la banda británica Coldplay. También estuvo amenizó la velada el violinista Fidencio Velarde.

Boda de Rodolfo Landeros y Liliana González

Libertad Montoya

Distintas figuras públicas desearon el mayor de los éxitos y ciertas bendiciones para la pareja que se amará hasta el último día, entre ellos aparece Gustavo Labrada, Sofia Rivera Torres, Alejandra Rodríguez, Karla Martínez, John Sutcliffe, entre otras personalidades. ¡Que vivan los novios!.