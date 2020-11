¿Rodolfo Pizarro debe ser borrado de las convocatorias de la Selección Nacional?

El delantero mexicano del Inter Miami de la MLS, Rodolfo Pizarro, tiene un difícil panorama para las siguientes convocatorias en el equipo del argentino Gerardo Martino.

Pizarro no ha dejado un gran sabor de boca tanto en su equipo de la MLS y en su llamado para la jornada de la Selección Mexicana donde se enfrentaron ante Corea del Sur y Japón. En el encuentro contra Japón, los aficionados no se midieron y le dieron con todo al delantero quien no demostró gran juego.

La delantera de la Selección Mexicana esta muy homologada con tres hombres, Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Jesús Manuel Corona, además de las incorporaciones de Henry Martín, Orbelin Pineda y Uriel Antuna.

Con esos nombres, Pizarro no tiene muchas posibilidades de seguir siendo tomado en cuenta para los próximos encuentros del Tricolor, mucho menos para la fase eliminatoria de la Concacaf, donde el Tata echará mano de lo mejor que tiene y de los mejores hombres que han aprovechado su oportunidad.

Mucho se hablo de su partida a la MLS por parte de Pizarro, quien se pensaba que tenia para llegar al viejo continente, la paciencia no estuvo del lado del mexicano y tomo la opción de la MLS, sin siquiera esperar una oportunidad en Europa.

Ahora, el azteca esta sufriendo las consecuencias de emigrar a una liga que esta en reestructuración, y por más que lleven jugadores de calidad, la MLS esta años lu para ser tomada como un circuito formador para Europa.

Su primer llamado a la Selección Nacional, fue el 20 de enero de 2014 por el director técnico Miguel Herrera, quien lo llamó para ser parte de la convocatoria del partido amistoso contra Corea del Sur.