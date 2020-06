Rodolfo Pizarro destapa el lado oscuro de Juan Carlos Osorio

Miami, Florida.- Mucho se ha hablado de la gestión del profesor Juan Carlos Osorio al frente de la Selección Mexicana, y tras las declaraciones de hace días donde afirmaba que a los jugadores aztecas les faltaba carácter, uno de los futbolistas con quién menos quimica tuvo contó unas anécdotas sobre el.

Se trata del atacante del Miami Fc de la MLS, Rodolfo Pizarro, quién en una transmisión con el defensa Oswaldo Alanis, comentó que no tenía la mejor relación con el técnico, pues cuenta que Osorio siempre lo consideró un jugador despreocupado que no hacía grupo con los demás.

No le gustaba cómo jugaba yo y él sentía que a mí no me interesaba, que me daba igual si jugaba o no. Es porque así soy yo. Siempre hacía como sus comentarios, a mí nunca me hablaba. Decía uno por uno sus cualidades, llegó a mí y me dijo ‘a ti no te interesa’”, reveló el canterano de los 'Tuzos'.