Rodolfo Pizarro ilusiona a la afición Chiva

Estados Unidos.- Para nadie es secreto que Rodolfo Pizarro se convirtió en un ídolo de las Chivas durante los torneos que vistió de 'rojiblanco', y a día de hoy el jugador de la MLS confiesa que los colores del 'Rebaño Sagrado' también se marcaron para él, por lo que espera un día volver al equipo.

Durante una entrevistra en vivo con 'Zabalive', el futbolista del Inter de Miami reconoció que su destino está marcado para regresar con las Chivas en algún momento de su carrera, ya que fue el club donde se ganó de gran manera el cariño de la afición y leyendas del equipo.

El mediocampista también platicó sobre el proceso que fue su salida a 'Rayados' de Monterrey, caso que recuerda con dolor pues no se le preguntó si estaba dispuesto a salir, ademásde criticar el método de traspasos que se viven en el futbol mexicano.

Todo empezó un año antes, a mi ya me lo venía diciendo Matías Almeyda que ya me iban a vender al Monterrey, que me iban a vender, un año antes y sí, un año antes, Monterrey había puesto dinero por mi, pero al final no me fui. Ya cuando sí necesitaban dinero y Chivas estaba mal, ahí me enteré incluso antes de terminar el último partido, que ya estaba vendido y en México es muy típico eso", relató.