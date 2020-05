Rodrígo Íñigo explota contra la Liga MX por eliminar el Ascenso

México.- A través de sus redes sociales el defensor y exjugador del Club América, Rodrigo Íñigo que lo debutó en el futbol mexicano, dirigió una carta hacía el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla para dejarle claro que esta en contra la decisión que le quitó el trabajo a cientos de compañeros.

Fue este viernes cuando el jugador publicó las imágenes en sus rede sociales y como él muchos otros jugadores han demostrado su no aceptación con respecto a la eliminación de una categoría a costa de cientos de empleos.

Para usted señor Bonilla. Y a quien le quede el saco también, con mucha impotencia y dolor", escribió en sus redes quien jugó tanto en la Liga MX y el Ascenso.

"Me decepciona y me sorprende que varios referentes desde su trinchera han guardado silencio, no se han pronunciado, e incluso, han evadido alguna forma de apoyar a los compañeros de profesión. Peor aún que la Asociación de Futbolistas mexicanos tengan las manos ‘atadas’ y no se pueda confrontar, pelear por lo justo".

Con esto también se le fue directo al Enrique Bonilla llamándolo, "soberbio y sarcástico" en las diferentes entrevistas que ha dado a los medios de comunicación.

Íñigo en su paso por América | Jam Media

"Su soberbia y sarcasmos en sus diferentes entrevistas dan rabia, impotencia; ¿Es usted el que nos representa?: a mi desde luego que no, a muchos de mis excompañeros tampoco. Esta usted mostrando la imagen más gris y corrupta del futbol mexicano a nivel internacional. Lo que hace perjudica mucho al cerrar fronteras para hacer convenios" se puede leer.

Para finalizar también repartió contra los periodistas que están a favor de que se haya eliminado el Ascenso, pues a su consideración se aprovechan de los momentos para ganar audiencia sin conocer el problema desde adentro. Cambien pidió que de verdad se tomaran cartas en el asunto para el futbol mexicano no caiga en la crisis total.