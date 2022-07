Rodrigo de Paul podría perderse el Mundial de Qatar 2022 por demanda de su ex esposa

México.- A poco menos de 4 meses de que arranque el Mundial de Qatar 2022 la Selección de Argentina estaría teniendo una baja más que importante en su once titular ya que su mediocampista Rodrigo de Paul tiene una demanda en su contra y derivado a los reglamentos de la FIFA este le dejaría inhabilitado para ir a Qatar por lo que se perdería su primera Copa del Mundo si no llega a un arreglo antes de que se de la lista oficial dentro de unos meses.

En las últimas horas se hizo tendencia el nombre del jugador del Atlético de Madrid y es que se ha revelado que hay una demanda en su contra por parte de la ex esposa, Camila Homs quien le exige el pago de la manutención de sus hijos ya que desde hace algún tiempo se ha desentendido de ello y la mujer tuvo que recurrir a las autoridades para encontrar una respuesta.

Es aquí en donde la posibilidad de que De Paul no viaje a Qatar se revela y es que según el Reglamento de FIFA, no se permitirá que un jugador o elemento de alguna Selección Nacional se presente al Mundial si tiene una denuncia penal con condena pendiente, tema de género o algo general, por lo que en el caso del argentino esta regla aplicaría y si no hay un acuerdo antes de la que Lionel Scaloni de la lista podría quedar fuera.

Rodrigo de Paul podría perderse el Mundial de Qatar 2022 | Foto: Jam Media

Claudio Tapia, presidente de la AFA confirmó a "De acá en más" que este es un proceso real y que de no cumplir con los lineamientos la sensación para el futbolista será no ser elegible para la justa de fin de año. Ahora se espera que el proceso de otorgar una cuota alimentaria se de a conocer a la brevedad para que los planes de Argentina se den conforme se habían pensado.

De parte del jugador por ahora no hay una postura clara pero se espera que acate las indicaciones para llegar a un acuerdo para con su ex esposa y que la demanda culmine y no tenga problemas para ir al Mundial y pueda estar en la primera justa de su carrera como esta.