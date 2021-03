Rogelio Funes Mori y su familia fueron asaltados en su casa en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La noche de este domingo desde Monterrey se reportó que la casa del delantero de Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori había sido asaltada por hombres armados. El momento peligroso fue que él y su familia estaban en el inmueble cuando sucedió todo.

De acuerdo con reportes, la casa ubicada en el Club de Golf La Herradura fue intervenida por varios hombres armados ya entrada la noche de este domingo. Dentro de la casa se encontraba el futbolista y su familia quienes fueron sometidos por los ladrones mientras el resto de ellos tomaron algunas cosas de valor.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Si bien no hay lesionados, el peligro que sus hijos y esposa corrieron fue muy grande, de parte del jugador al momento no hay una postura oficial como del mismo Monterrey. En cuestión de cosas robadas aun no se tiene un valor aproximado de cuánto fue lo que se robaron. Al final los ladrones escaparon del lugar sin problema alguno.

Leer más: Liga MX: Jonathan Rodríguez le festejó el gol Alfredo Talavera en la cara (Video)

Según ESPN fue el mismo futbolista quien avisó a las autoridades como al mismo club que por ahora se encuentran trabajando para resolver el problema. Esta es la primera vez que el futbolista sufre un atentado de esa magnitud en poco más de 4 años en México no había reportado algún abuso que pusiera en peligro su vida como la de su familia.

Rogelio Funes Mori fue la figura en la victoria de Rayados ante Querétaro al anotar un doblete el pasado sábado | Foto Jam Media

Cerca de ser llamado a Selección Mexicana

En las últimas horas ha circulado la noticia de que Rogelio Funes Mori está siendo considerado por Gerardo Martino para ser convocado a Selección Mexicana, esto luego de que el argentino ha comenzado su proceso de naturalización desde hace algún tiempo y en poco tiempo recibirá su pasaporte mexicano. Aunque no se ha confirmado sería una opción para el Tata.

Funes Mori ha dejado claro que sí le gustaría representar a México y este año sería el momento especial para hacerlo, ante la falta de jugadores en el ataque por la baja de Raúl Jiménez podría estar considerado, además de que la gran cantidad de partidos de Selección entre amistosos y partidos oficiales se espera que pueda tener alguna oportunidad.

Leer más: Liga MX: Pumas varonil y femenil entonaron el himno en el Olímpico Universitario

Como él varios otros jugadores extranjeros han jugador con el "Tri" como Sinha, Gabriel Caballero, Guillermo Franco ex de Rayados y muchos otros que han visto la posibilidad de brillar con un país que no es el que nacieron.