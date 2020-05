Roger Federer confiesa que no ha entrenado durante la cuarentena

Suiza.- El tenis ha sido uno de los deportes mas afectado por la pandemia del coronavirus en los últimos meses, y tras pocas soluciones propuestas entre los miembros de la ATP, el tenista Roger Federar comentó que la situación que se vive actualmente no le provoca razones para entrenar.

Federer se mostró algo desmotivado ante las distintas competencias de tenis suspendidas, y confesó que no ha entrenado nada en las últimas semanas, pues no tiene la seguridad de cuando regresará el circuito, y por lo mismo sus motivaciones han ido disminuyendo hacia con el tenis.

La verdad es que no estoy entrenando porque, para ser honesto, no veo una razón para hacerlo ahora mismo. Estoy bien físicamente y creo que pasará mucho tiempo hasta que volvamos a competir. Es importante para mí tomarme un buen descanso ahora, no echo tanto de menos el tenis, aunque cuando estemos cerca de volver y tenga un objetivo para entrenar, estaré súper motivado", aseguró el suizo.

El rankeado en la cuarta posición de la ATP también señaló que no había pasado cinco semanas seguidas en casa, motivo que lo ha llevado a pasar agradables momentos con su familia, aunque admite que ha sido difícil estar siempre en casa. De igual modo expresó que no se ve jugando al tenis en un estadio sin publicó.

No puedo imaginarme competir en un estadio vacío, no lo consigo y espero que no suceda nunca. Por mucho que cuando entrenemos no haya gente, competir es muy diferente. Está claro que la posibilidad es factible, pero creo que podríamos esperar el momento apropiado para regresar en las mejores condiciones, con al menos, un tercio del estadio lleno o la mitad de entrada. Sería muy difícil para mí disputar grandes torneos a puerta cerrada", sentenció el veterano.