Roger Federer levanta la mano y pide que se aclaren las dudas sobre si se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos

El tenisita suizo Roger Federer salió y dio la cara por todos los deportistas que están alistandose para disputar los Juegos Olímpicos y le pidió a los organizadores digan la verdad sobre la realización del evento en Tokio.

Las dudas son demasiadas sobre el tema de Juegos Olímpicos y es que la comunidad de Tokio ha estado manifestandose para que se cancele el evento.

Es por ello que el tenista suizo alzo la voz y pide más claridad con este tema que se ha manejado muy en lo privado con los organizadores de Tokio 2021.

"Es difícil", declaró Federer en una entrevista al a televisión suiza Leman Bleu. "No se escucha mucho. Eso me hace pensar que los Juegos se disputarán, aunque he escuchado que mucha gente en Tokio está en contra de los Juegos", apuntó el tenista de Basilea.

"Aparentemente muchos no están vacunados tampoco", subrayó Federer, que reveló en la entrevista que ha sido vacunado con Pfizer.

Federer cuenta en su historial con una medalla de oro olímpica en la categoría individual, además de ganar también el oro en Pekín 2008 en la categoría dobles con Wawrinka.

Los Juegos Olímpicos fueron pospuestos el año pasado y se espera se lleven a cabo este próximo 23 de julio desde su sede Tokio.