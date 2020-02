Roger Martínez habla sobre la polémica que lo envuelve con América

Ciudad de México.- Al terminar el Apertura 2019 su posible salida era casi un hecho, hoy dos meses después no es considerado en el primer equipo con América y solo tiene la propuesta de la MLS la cual no quiere aceptar.

Roger Martínez al ver su carrera truncada salió a dar la cara ante todo el americanismo y en una entrevista para la cadena de Fox Sports dejó en claro que su sueño es seguir jugando con el equipo más grande de México por lo que pidió disculpas y una segunda oportunidad para participar en este torneo.

��“A MÍ ME GUSTARÍA JUGAR EN LA MLS”, PERO…�� #RogerenLUP Roger Martínez (América), EXCLUSIVA (@GusMenFox):



-“Llegó la oferta, sí; mi contrato no estaba arreglado (Inter de Miami)” pic.twitter.com/jIkhugVwhO — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 7, 2020

“Yo nunca dije que me quiero ir. ¿Quién no está contento en el club más grande de México? Si el club o la afición malinterpretó las cosas, les pido disculpas. Me llevo muy bien con el cuerpo técnico”, dijo el delantero.

Según palabras del colombiano se mantiene en forma y que entrena a la par de sus compañeros en espera de una nueva oportunidad de parte de Miguel Herrera quien ha dicho abiertamente que mientras esté en el equipo no le dará juego ya que así se decidió.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN CON MIGUEL HERRERA? #RogerenLUP Roger Martínez (América), EXCLUSIVA (@GusMenFox):



“Miguel es un gran entrenador; he aprendido mucho de él” pic.twitter.com/I1RGKdg4cY — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 7, 2020

Cuando se le preguntó sobre si el gustaría jugar en la MLS contestó que si, pero que po el momento no está en sus planes ya que quiere seguir vistiendo la camiseta del América.

Obviamente a mí me gustaría jugar en la MLS, no le cierro las puertas a nada, llegó la oferta, sí, pero mi contrato no estaba arreglado", afirmó Roger.

Para finalizar hizo hincapié en que su relación con la directiva en especial con Miguel Herrera era de lo más buena y que no existe problema alguno por esa situación por lo que espera que le den otra oportunidad, además se tomo el tiempo para disculparse con toda la afición que puedo haberse sentido ofendida o lastimada por el mal momento que les ha hecho pasar.