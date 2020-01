Roger Martínez lamenta que América no le hable de frente

Ciudad de México.- El delantero de América, Roger Martínez ha dicho que le gustaría jugar en Italia, y sabe que el Genoa ya puso una propuesta en la mesa pero América hasta el momento no le ha comunicado nada al jugador lo que lo tiene molesto e inconforme.

Durante una entrevista para el periódico AM, el colombiano dejo entrever su deseo de jugar en el futbol italiano y que si es lo más pronto posible sería un sueño para él. Pero el problema radica en que América no habla de forma concreta con él.

Me da coraje que no haya una respuesta. Un día me dicen que me hablan pero luego no lo hacen. Yo soy un profesional, estoy concentrado en el club, siempre estuve a disposición. Y a mí me da bronca esta falta de comunicación".