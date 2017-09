Rolando Aldair gana en la Infantil

Con un marcador de 6 por 0, Rolando Aldair superó al Atlético Pérea en la categoría Infantil B del Torneo de Futbol de Los Barrios. Martín Bañuelos lideró la ofensiva de los de Charay con un par de anotaciones, seguido de Ángel Bacasegua, Daniel Murillo, Eleazar Gastélum y Tomás Osorio con una cada uno.EL DEBATE 2006 tuvo una destacada jornada ofensiva al vencer 16 carreras por 0 a Nido Águila. Glenn Ávila fue el puntal ofensivo de los periodistas con 4 tantos, seguiodo de Francisco Guerrero con 3, Nicolás Puga, Hugo Osuna e Iván González con 2, Alejandro Valenzuela, César Arredondo y Sabdiel Ruiz. Murciélagos FC también mostró su arsenal al derrotar 14 por 0 al Atlético de Los Mochis. Julio Quezada, Jancarlo Rodríguez y Alexis Mendívil lideraron el ataque de los caballeros de la noche con 3 goles cada uno, seguidos de Diego Osuna y Fabián Armenta con 2 y Enrique Castro. Broncos 2006 es otro de los equipos que no tuvieron problemas para sumar, al imponerse 13 por 0 a la Escuela Tule Pinzón. Jan Urías concretó 3 tantos, seguido de Jesús Félix, Said Villegas y Joan López con 2, Luis Álvarez, Roberto López, David Peña y Luis Daniel.En el resultado más contundente de la jornada, Deportivo Cerritos le pegó 21 por 0 a la Escuela de Futbol La Pilarica. Daniel Avilés se despachó con la cuchara grande al marcar en 8 ocasiones, seguido de Christian Guillén y Edgar Bojórquez con 3, Johan Lugo y Adrián Villegas con 2, mientras que Diego Moranda, Brando Hernández y René Miranda completaron la cuenta. León 400-Primero de Mayo derrotó 10 por 0 a Rojos FC. Christian Valenzuela concretó en 3 ocasiones, Daniel Verdugo, Kevin Lugo y Luis Valenzuela en 2 y José López completó la goleada. Pachuca-Chava Cázares se impuso 9 or 0 a Leones Mochis. Edgar Zapién, Santiago Del Real y Óscar Cárdenas repitieron festejo, mientras que José Mexía, Luis López y Juan Mazoraqui completaron la cuenta. El Deportivo Cerritos 2007 le pegó 8 por 0 al Deportivo Charly-Águilas del América. Tadeo Cruz fue el puntal ofensivo de la 72 al marcar en 4 ocasiones, seguido de Óscar Verduzco, Néstor Urquidez y Felipe Gallardo. Con marcador de 7-0 Deportes Montiel-Furamochis 2006 se impuso a Xolos Mochis. Carlos Bojórquez marcó 2 tantos, seguido de Jaziel Meza, Jorge Cabrera,, Omar Montoya y Brayan Castro.