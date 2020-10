Romelu Lukaku admite que luchó contra el hambre

El delantero y estrella del Inter de Milán de la Serie A y de la selección de Bélgica Romelu Lukaku, contó con lujo de detalles los momentos difíciles que paso antes de llegar a ser un referente del futbol mundial.

Lukaku sufrió para llegar a donde esta en estos momentos de su carrera, el delantero belga relató los momentos difíciles que vivió cuando su papa dejo de ser futbolista profesional, y además de enfrentar la enfermedad de su mama, fueron dos golpes muy fuertes para la familia del delantero.

"Cuando mi padre dejó de ser jugador profesional, tenía seis años y en ese momento a mi mamá le diagnosticaron diabetes. Pasamos algunos años difíciles. Como mi madre no tenía dinero, trabajaba en restaurantes y mi hermano y yo íbamos con ella después de los partidos. Mis padres no comían en la noche para que mi hermano y yo pudiésemos comer. Todas esas cosas se quedaron en mi cabeza. Por eso ahora siempre tengo este deseo de hacer bien las cosas con mi madre, porque ella hizo muchos sacrificios por nosotros. Cada vez que marco un gol hago el signo ‘A’ con la mano para dedicárselo a mi madre, Adolphine, porque sin ella no sería quien soy hoy”, señaló el delantero del Inter de Milán en el evento Festival del Deporte, que organizó el diario “La Gazzetta dello Sport”.

Fue a los 16 años, cuando la vida del delantero dio un giro de 360 grados para él y su familia, a esa edad Lukaku se afianzó en el primer equipo del Anderlecht . Dos años más tarde, tomaría otro rumbo, llegar a la Liga Premier con el Chelsea.

Lukaku hizo su debut en el Anderlecht el 24 de mayo de 2009, durante la derrota como visitantes de 0-1 ante Standard de Lieja, haciendo su ingreso al minuto 65 en reemplazo de Víctor Bernárdez.8 Aprovechando las lesiones de Tom De Sutter y Nicolás Frutos.

Despues de estar en buen nivel, Lukaku demostró que tenia el talento para estar en un equipo de alto calibre de Europa. Llego al Chelsea de la Premier League la temporada 2011-12 con 2 goles marcados en los 2 primeros partidos de liga.

El 8 de agosto de 2019, el Inter de Milán hizo oficial su fichaje para las siguientes cinco temporadas. Lukaku gana 7.5 millones de euros netos por temporada, para el futbolista belga ganar ese dinero es parte de un duro camino que tuvo que vivir al lado de su familia, y ahora el delantero solo quiere premiar el esfuerzo de sus padres.

“Mis ganas de afirmarme se originaron en mi juventud, quiero premiar los sacrificios de mi madre”, dijo el también seleccionado de Bélgica.

Lukaku es uno de los mejores delanteros de Europa, en la Europa League pasada disputó la gran final, desgraciaadamente no alzó el título, pero demostró su nivel y ese mismo nivel es el que lo tiene como pieza fundamental en la seleccción de Bélgica.

Lukaku logró hacer su debut con la selección de Bélgica el 3 de marzo de 2010 ante Croacia cuando solamente contaba con 16 años. Lukaku debutó como titular, siendo sustituido en el minuto 77 por Thomas Buffel, aunque su selección sería derrotada por 1-0. Luego, el 17 de noviembre de 2010, Lukaku anotaría su primer doblete en la victoria por 2-0 sobre Rusia en Vorónezh.