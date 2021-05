Romo descarta presión en Cruz Azul por acabar con sequía de títulos

México.- El defensa Luis Romo, del Cruz Azul, descartó este martes que en su equipo haya presión por acabar con la sequía de más de 23 años sin ganar un título de Liga, racha que podría terminar en la final ante el Santos Laguna.

A partir de este jueves, el Cruz Azul del entrenador peruano Juan Reynoso encarará la final del torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX ante el Santos Laguna.

“No pensamos en el fracaso, pensamos en el éxito, en triunfar y eso nos ha mantenido enfocados. Pensamos en ganar y cada fin semana en hacerlo mejor. Hemos insertado el chip de no pensar el fracaso y creo que eso nos ha llevado a estar en la final”, añadió el jugador de 25 años.

Luis Romo aseguró que en el grupo celeste no se dejan contaminar por los comentarios de algunos medios y parte de la afición que auguran un tropiezo más en una final para La Máquina.

El seleccionado mexicano dijo que para el partido de ida, que será este jueves en Torreón, casa del Santos, en el Cruz Azul esperan a un rival dinámico como lo ha diseñado el estratega uruguayo Guillermo Almada.

“Sabemos lo dinámico que es el equipo de Santos en su casa, que te presiona bien. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, la idea de juego de Juan Reynoso, tenemos que salir con nuestra mejor versión y entregarnos al máximo”, expresó.

A parte de romper los 23 años sin título del Cruz Azul, a Romo le interesa salir campeón con La Máquina porque eso le ayudaría a llegar más motivado con la selección mexicana a la que integrará en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Me enorgullece portar la playera de la selección, me motiva representar a mi bandera, es lo mejor que me puede pasar y yo creo que ser campeón con Cruz Azul me ayudar a llegar más motivado”, finalizó.