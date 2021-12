¡Rompe el silencio! Julio César Chávez Jr. explica qué inhaló durante su combate de box

Culiacán, Sinaloa.- Julio César Chávez Jr. afirmó que no utilizó sustancias ilegales en la pelea de box que ganó por decisión dividida en contra del peruano David "Pantera" Zegarra, el sábado anterior en Culiacán. Pese a que su entrenador salió en su defensa las críticas continuaron sobre su pupilo, así que no le quedó de otra que decir la verdad sobre esta controversia.

"Usé Liadin, es como un Afrín, te destapa el poro, no es una ninguna sustancia, pueden acercalo bien y fijarse lo que realmente es", declaró Julio César Chávez Jr. en sus redes sociales, donde al mismo tiempo aseguró que en cada pelea ha estado limpio y fuera de todo "antidoping", pues no se considera un boxeador tramposo.

"He sido un peleador limpio, nunca he sido tramposo, quienes son los que sí hacen, ellos son los que están diciendo. Yo siempre doy la cara y nunca me escondo", complementó el hijo de JC Chávez tras el video que se difundió en las redes y que ha negado que su triunfo sea resaltado a una semana de acontecer.

Julio César Chávez Jr. previo a su pelea

Instagram jcchavezjr

¿QUÉ SUCEDIO ARRIBA DEL CUADRILÁTERO?

Mientras Julio César Chávez Jr. peleaba contra David Zegarra en el último round de la confrontación se aprecia claramente que su instructor lo incita a inhalar alguna sustancia extraña. El Junior olfateó tal cosa y por ese motivo está envuelto en la polémica desde hace siete días.

ABIERTO A UNA PRUEBA ANTIDOPING

Julio César Chávez Jr. en la báscula

Jam media

La victoria del veterano de 35 años dejó mucho de que hablar, empero no por las acciones en cada capítulo, sino por el filme que recorre todo internet, así que su entrenador refirió en entrevista para el canal de Youtube TV Boxeo que su discípulo está dispuesto a realizarse un examen antidoping, para terminar con la polémica.

"Julio está abierto para que le hagan exámenes de drogas, antes y después de la pelea, para él no pasa nada. Julio César se avienta a todo. No podía respirar y nada más era para sacarle los mocos", mencionó su coach durante la entrevista para el canal.

SE RETIRARÁ SI LO VENCE JAKE PAUL

Julio César Chávez Jr. ganó por decisión

Instagram jcchavezjr

Julio Jr. afirmó que pensaría en colgar los guantes si el pelador y youtuber Jake Paul fuese capaz de vencerlo en una pelea arriba del ring. Tendría en mente apostar su carrera profesional con el afán de enfrentar al norteamericano, incluso hasta lo haría gratis, pero quiere una oportunidad para demostrar que es mejor que él.

