Ronald Koeman defiende a Lionel Messi y niega conflicto con Griezmann

Barcelona, España.- Obligado a lidiar otra situación complicada que involucra a Lionel Messi, el técnico del Barcelona, Ronald Koeman, exigió más “respeto” para su disgustada estrella.

Ronald Koeman dijo el viernes comprender por qué Messi se vio molesto cuando los periodistas le preguntaron sobre las criticas en su contra hechas por un exagente de su compañero Antoine Griezmann cuando el astro argentino llegó a España el miércoles después de un largo viaje.

El técnico señaló que tras un largo viaje de regreso a Barcelona, es lógico que el jugador haya reaccionado con malestar ante ese tipo de preguntas de los medios justo a su llegada. Agregó que por lo que ha visto en los entrenamientos, no hay problemas entre Messi y Griezmann.

Yo no he visto en ningún momento que haya un problema entre los dos. Hay suficientes imágenes en las que se ve que trabajan bien. No soy partidario de buscar problemas. Alguien ha dicho algo y ese alguien no es cliente de Griezmann hace años. Son chorradas”, añadió.